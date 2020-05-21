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Música

Izar faz lives para lançar o single Todo Mundo É Mais Famoso Que Eu

Música sai no YouTube do cantor no sábado (23), mas divulgação começa já na live da sexta-feira (22). Apresentações seguem até domingo (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 15:24

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 15:24

Izar
Cantor Izar laçará single "Todo Mundo é Mais Famosos que Eu"  no sábado (23). Crédito: Ademir Ribeiro
Felipe Izar, cantor mineiro morador das terras capixabas, lançará uma nova música no sábado (23). Todo Mundo É Mais Famoso Que Eu retrata o universo dos likes, compartilhamentos e afins, com a necessidade de aceitação que provoca nas pessoas.
A canção sai nas plataformas digitais e no YouTube no sábado, mas ele vai iniciar a divulgação já na sexta-feira (22), numa live em suas redes sociais. Além dela, ele fará outras duas apresentações no fim de semana, onde vai lançar oficialmente o single.
Com trechos em inglês, "Todo Mundo É Mais Famoso Que Eu" é cantado a partir de um personagem frustrado com seus resultados nas redes sociais. Em um misto de humor e melancolia, os versos criticam os impactos das publicações no indivíduo. Um segundo são 10 likes nos seus. E os meus não são virais, diz a letra. Visa compartilhar um sentimento que pode ser o mesmo de milhares de pessoas.
Com referências musicais da MPB e do pop rock nacional, Izar tem na sua discografia O Amor, A Escuridão E A Esperança, de 2018. No ano passado lançou o single Não Solte A Mão De Ninguém e agora explora caminhos fora do comum em Todo Mundo É Mais Famoso Que Eu.
O cantor comentou que o novo single tem uma sonoridade diferente de suas outras canções, marcadas pelo violão e a guitarra. Trouxemos elementos mais modernos, explica sobre o trabalho ao lado do produtor Thiago Arruda. A música conta então com bateria elétrica e sintetizadores, deixando um aspecto mais atual, que se relaciona com a temática das redes sociais.
A canção foi composta no ano passado e acabou sendo finalizada naturalmente no momento de pandemia. No entanto, apesar de não ter sido proposital, o mineiro afirma que o recado dela acabou por bater completamente com a quarentena, sendo uma realidade em que estamos ainda mais ligados à internet.

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Além de lançar "Todo Mundo É Mais Famoso Que Eu", Izar também irá apresentar as canções do disco "O amor, a escuridão e a esperança"  nas lives. Os pocket shows serão na sexta-feira (22), no sábado (23) e no domingo (24), sempre às 20h, no Instagram (@izar_music) e Facebook do artista. A respeito da adaptação para as apresentações digitais, o músico diz estar vendo bastante empenho dos cantores em entregarem um trabalho de boa qualidade sonora e de imagem. Muito legal. Acho inclusive que deveria ter acontecido antes, completa o cantor sobre a tendência de apresentações online.

 IZAR LIVE SHOWS

  • Quando: Sexta-feira (22), sábado (23) e domingo (24). 
  • Horário: Às 20h
  • Onde:  No perfil do Instagram e no Facebook do artista.

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