Cantor Bell Marques faz show só com sucessos antigos em Vila Velha

Bell Marques é conhecido como o "cantor das multidões" Crédito: Fabio Cunha

Estrela do axé, Bell Marques acumula mais de 100 sucessos em seus 40 anos de carreira. Músicas que marcaram sua vida e a de milhares de fãs. Foi pensando neles que o cantor, ex-Chiclete com Banana, criou o show Bell Marques  Só as Antigas, que chega hoje a Vila Velha.

No repertório, Colar do Oriente, Cara Caramba, Gritos de Guerra e Lindo é Viver, clássicos que Bell canta desde 1979. Aos 65 anos, o músico continua com o mesmo brilho nos olhos ao subir ao palco, como conta em entrevista ao C2. Sorte dos antigos e novos fãs. Confira:

São 40 anos fazendo sucesso. Como é essa sensação e qual o segredo?

Eu até fico sem graça de sempre responder que não existe um segredo. Na verdade, quando se faz o que se gosta, a gente acaba se esforçando mais por querer fazer bem feito e o resultado não poderia ser outro que não o sucesso. A sensação é de dever cumprido e de satisfação por ser feliz fazendo o que se ama.

Qual a diferença do Bell no início da carreira e o de 40 anos depois?

Eu acho que eu trabalho mais hoje em dia (risos)! Na verdade, o que muda não é nem o artista, mas o mercado, com toda a tecnologia, com mudanças de comportamento no público também. Então existe uma adequação na rotina, que exige muito da gente.

Aos 65 anos, como mantém o pique no palco?

O segredo de sentir algo ainda em cima do palco é se desafiar sempre. O artista que se acomoda, que sobe ao palco com o mesmo show de sempre, sem novidades, pra ganhar o dinheiro e ir embora, uma hora cansa, perde o frio na barriga, que é o que nos move nessa rotina doida.

E você pensa em parar?

Não consigo me ver longe do palco. Não é algo em que penso ainda, mas o futuro é incerto. Por enquanto, eu diria que, enquanto houver disposição, contem comigo (risos)!

Como surgiu a ideia de fazer um show só com as canções antigas?

Surgiu dos próprios fãs, que sempre foram aos shows com placas e faixas fazendo pedidos de músicas. Quase sempre eram músicas mais antigas, que às vezes eu nem lembrava mais. Então, um dia essa ideia estalou no meio do palco e deu certo. É uma grande homenagem à minha carreira e uma verdadeira emoção pra mim e pro público.

Você prefere trio elétrico ou palco? Qual a diferença?

Por mais cansativo que seja, confesso que o trio tem uma energia diferente e que mantém o artista alerta durante todo o percurso. É um desafio gratificante!

Quando se fala em Bell Marques das antigas por aqui, todo mundo lembra do Vital. Quais são suas lembranças?

O Vital foi uma festa que deixou uma marca muito forte na agenda nacional. As lembranças são muitas e todas remetem ao carinho que o capixaba sempre teve comigo e que sempre me fez voltar feliz pro Espírito Santo.

SERVIÇO

Bell Marques  Só as antigas

Quando: hoje, às 21h30.

Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

Ingressos: Área Vip: R$ 100 (meia); pista: R$ 60 (meia). Ingressos à venda no site www.tudus.com.br e nas lojas Metal Nobre e Soft Modas. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no valor da inteira.