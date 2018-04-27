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Cantor Bell Marques faz show só com sucessos antigos em Vila Velha

Um dos grandes nomes do axé, Bell promete cantar mais de 100 músicas que marcaram gerações durante os seus 40 anos de carreira

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 19:14
Bell Marques é conhecido como o "cantor das multidões" Crédito: Fabio Cunha
Estrela do axé, Bell Marques acumula mais de 100 sucessos em seus 40 anos de carreira. Músicas que marcaram sua vida e a de milhares de fãs. Foi pensando neles que o cantor, ex-Chiclete com Banana, criou o show Bell Marques  Só as Antigas, que chega hoje a Vila Velha.
No repertório, Colar do Oriente, Cara Caramba, Gritos de Guerra e Lindo é Viver, clássicos que Bell canta desde 1979. Aos 65 anos, o músico continua com o mesmo brilho nos olhos ao subir ao palco, como conta em entrevista ao C2. Sorte dos antigos e novos fãs. Confira:
São 40 anos fazendo sucesso. Como é essa sensação e qual o segredo?
Eu até fico sem graça de sempre responder que não existe um segredo. Na verdade, quando se faz o que se gosta, a gente acaba se esforçando mais por querer fazer bem feito e o resultado não poderia ser outro que não o sucesso. A sensação é de dever cumprido e de satisfação por ser feliz fazendo o que se ama.
Qual a diferença do Bell no início da carreira e o de 40 anos depois?
Eu acho que eu trabalho mais hoje em dia (risos)! Na verdade, o que muda não é nem o artista, mas o mercado, com toda a tecnologia, com mudanças de comportamento no público também. Então existe uma adequação na rotina, que exige muito da gente.
Aos 65 anos, como mantém o pique no palco?
O segredo de sentir algo ainda em cima do palco é se desafiar sempre. O artista que se acomoda, que sobe ao palco com o mesmo show de sempre, sem novidades, pra ganhar o dinheiro e ir embora, uma hora cansa, perde o frio na barriga, que é o que nos move nessa rotina doida.
E você pensa em parar?
Não consigo me ver longe do palco. Não é algo em que penso ainda, mas o futuro é incerto. Por enquanto, eu diria que, enquanto houver disposição, contem comigo (risos)!
Como surgiu a ideia de fazer um show só com as canções antigas?
Surgiu dos próprios fãs, que sempre foram aos shows com placas e faixas fazendo pedidos de músicas. Quase sempre eram músicas mais antigas, que às vezes eu nem lembrava mais. Então, um dia essa ideia estalou no meio do palco e deu certo. É uma grande homenagem à minha carreira e uma verdadeira emoção pra mim e pro público.
Você prefere trio elétrico ou palco? Qual a diferença?
Por mais cansativo que seja, confesso que o trio tem uma energia diferente e que mantém o artista alerta durante todo o percurso. É um desafio gratificante!
Quando se fala em Bell Marques das antigas por aqui, todo mundo lembra do Vital. Quais são suas lembranças?
O Vital foi uma festa que deixou uma marca muito forte na agenda nacional. As lembranças são muitas e todas remetem ao carinho que o capixaba sempre teve comigo e que sempre me fez voltar feliz pro Espírito Santo.
SERVIÇO
Bell Marques  Só as antigas
Quando: hoje, às 21h30.
Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Ingressos: Área Vip: R$ 100 (meia); pista: R$ 60 (meia). Ingressos à venda no site www.tudus.com.br e nas lojas Metal Nobre e Soft Modas. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no valor da inteira.
Informações: (27) 3533-2221.

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