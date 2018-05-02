Cannes Lions anuncia jurados brasileiros para 16 categorias do festival

Paula Lindenberg, vice-presidente de Marketing da Ambev Crédito: Divulgação

O Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade anunciou nesta quarta-feira, 2, os nomes de jurados brasileiros em 16 categorias do evento, que acontece entre os dias 18 e 22 de junho, na Riviera francesa. O jornal O Estado de S. Paulo é o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.

Além de profissionais de agências de publicidade, o time brasileiro que escolherá os trabalhos mais criativos do mundo terá também representantes de clientes - como a vice-presidente de marketing da Ambev, Paula Lindenberg -, de produtoras, caso da Satellite Audio, e de consultorias, como a Accenture.