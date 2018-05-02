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CINEMA

Cannes Lions anuncia jurados brasileiros para 16 categorias do festival

Além de profissionais de agências de publicidade, o time brasileiro terá representantes de clientes, produtoras e consultorias

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 17:56
Paula Lindenberg, vice-presidente de Marketing da Ambev Crédito: Divulgação
O Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade anunciou nesta quarta-feira, 2, os nomes de jurados brasileiros em 16 categorias do evento, que acontece entre os dias 18 e 22 de junho, na Riviera francesa. O jornal O Estado de S. Paulo é o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.
Além de profissionais de agências de publicidade, o time brasileiro que escolherá os trabalhos mais criativos do mundo terá também representantes de clientes - como a vice-presidente de marketing da Ambev, Paula Lindenberg -, de produtoras, caso da Satellite Audio, e de consultorias, como a Accenture.
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A organização do festival já havia anunciado previamente a presença de Fernando Machado, líder global de marketing do Burger King, como presidente do júri de Creative Effectiveness, e de Renata Florio, da Ogilvy Heatlth de Nova York, para o time que julgará Pharma.

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