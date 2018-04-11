Cannes ganha festival de TV com ambição de ser o mais importante do setor

Série "Aqui na Terra" é a única série latinoamericana no festival internacional de séries CANNESERIES Crédito: Rosa Hadit

CANNES -- Há uma movimentação diferente em torno do Palais des Festivals, o centro de convenções conhecido por sediar o festival de cinema de Cannes. As fachadas do imponente bunker de concreto exibem pôsteres monumentais e anúncios de programas de TV, com destaque para a adaptação da RAI (Itália) para "A amiga genial", de Elena Ferrante. As famosas escadarias que levam às salas de projeção, tradicionalmente cobertas de vermelho para receber astros de filmes, agora estão enfeitadas por tapetes rosa.

É assim que o palácio de eventos da cidade francesa se veste para receber a primeira edição do Canneseries, Festival Internacional de Séries de Cannes, evento inteiramente dedicado a séries de televisão, que exibe até esta quarta-feira (11) os primeiros episódios de obras produzidas em diferentes partes do planeta. O evento foi aberto na quarta-feira com a exibição dos primeiros capítulos da terceira temporada do drama histórico "Versailles", uma coprodução entre a França e o Canadá criada por David Wolstencroft e Simon Mirren.

Benoit Louvet, diretor de planejamento do Canneseries, diz que a exibição de episódios é uma forma de se distinguir do festival de cinema, "cujos símbolos e rituais, hoje, são conhecidos em qualquer parte":

"Queremos criar nossa própria imagem, nossos próprios protocolos. É claro que teremos a tradicional subida das escadas do palácio, mas agora com artistas de TV amados por milhões. E mesmo esta cerimônia será diferente, ao nosso jeito".

Idealizado por David Lisnard, prefeito da cidade de Cannes, e desenvolvido numa joint venture com o Canal Plus, a gigante do ramo da TV paga da França, o Canneseries acontece no âmbito do MIPTV, anual feira de conteúdo televisivo realizada na cidade desde os anos 1970. Festivais de TV não são exatamente uma novidade - há um em Los Angeles, e outro na França, em Lille -, mas a versão tem a ambição se tornar a primeira mostra internacional dedicada ao formato telessérie, em diferentes gêneros, assim como é o Festival de Cannes para a indústria do cinema.

"Não havia, até agora, um evento internacional voltado para a TV do porte de um Festival de Cannes. As séries hoje demonstram radical inovação em termos de narrativa, o que tem atraído estrelas e diretores de cinema que buscam mais liberdade para criarem suas histórias", observa Fleur Pellerin, presidente do Canneseries e ex-ministra da Cultura e Comunicação da França (2014-2016). "As séries deveriam ser consideradas uma forma de arte à parte".

Assim como o festival de cinema, o Canneseries tem como principal atração uma mostra competitiva de produções inéditas, e outra menor, com títulos a serem exibidos fora de concurso. A programação inaugural, iniciada na noite de sábado com uma apresentação de trechos da série "The truth about the Harry Quebert affiar", criada e dirigida por Jean-Jacques Annaud ("O nome da Rosa"), exibirá dez produções de nove países, que disputarão prêmios em cinco categorias: melhor série, interpretação, interpretação especial, roteiro e música.

Entre os concorrentes está a produção mexicana "Aqui na Terra", cocriada e estrelada pelo ator Gael García Bernal, com estreia prevista no Brasil para maio, na Fox Premium. Há também o thriller romântico "Félix", do diretor espanhol Cesc Gay, a produção americana "Killing Eve", de Phoebe Waller-Bridge, e a israelense "When heroes fly", de Omri Givon. "Safe", criado pelo escritor e roteirista americano Harlan Coben, encerra o evento, fora de concurso. Coben preside o júri da mostra competitiva, que tem como jurados as atrizes Paula Beer (Alemanha) e Melisa Sozen (Turquia), a roteirista Audrey Fouché (França), o compositor Cristobal Tapia de Veer (Chile) e o ator Michael Kenneth Williams (EUA).