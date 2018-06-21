Canalhices viram piada com Eduardo Sterblitch em Vila Velha Crédito: Juh Eid

Tem gente que faz a escolha certa, mas têm pessoas que carregam o lema "sempre tem um caminho mais fácil" por toda a vida - e provavelmente você é cercado por esse tipo de gente, afinal, como o próprio Eduardo Sterblitch diz: "Todos passam pela tentação de querer ser o rei do mundo". Acontece que são raras as vezes em que esse ditado consegue aliar objetivos e trajetória virtuosas e, por isso, existem vários "Pedros Peregrinos" espalhados pelo Brasil e pelo mundo, como o que o roteirista, comediante, ator e cantor interpretará em Vila Velha neste domingo (24), no Espaço Patrick Ribeiro, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha.

Gazeta Online conversou com Eduardo, que detalhou um pouco mais sobre o espetáculo. Confira: Com seus 31 anos vividos, o artista garante que já teve que enfrentar figuras assim, que fazem tudo com todos para se darem bem - e a qualquer custo -, mas avalia que faz um balanço diário da própria vida para não se tornar assim. Oconversou com Eduardo, que detalhou um pouco mais sobre o espetáculo.

Na peça, Pedro parece seguir à risca o lema "se eu não pisar em cima do outro, alguém pisará antes". É isso?

Pode ser. Ele é um cara que engana todo mundo. É o mestre dos canalhas e ainda pensa da seguinte forma: "Eu, somente eu, o resto que se exploda".

O que de sobrenatural a peça traz? Você acha que essas relações como as do Pedro são sobrenaturais?

Sobrenatural porque ele (o Pedro) não sabe se o que ele está vivendo é um sonho ou uma loucura. "Um rei que sonhou que era louco ou um louco que sonhou que era rei", como diz o ditado.

Mas a cada dia você acha que têm mais "Pedros" espalhados por aí?

Um perigo, né?

Aliás, já teve que lidar com muita gente assim na vida? Chegou a colocar alguma impressão ou experiência pessoal na peça ou na sua interpretação?

Sempre temos que lidar com figuras assim. E não é difícil tirar alguma impressão para inserir no personagem...

Tem alguma figura social ou política à qual podemos comparar Pedro Peregrino?

Todos esses canalhas que nos cercam atualmente. Quando você olha e pensa: "Esse cara ou política não é legal". Tenha certeza de que ele tem muito do Pedro.

Você, Eduardo, também tem um pouco desse lado obscuro?

Procuro fazer um balanço diário da minha vida. Tento ser uma pessoa mais decente possível a cada dia.

Mesmo tendo essa trama uma história complicada, dá para o público se identificar?

Acho que todos passam pela tentação de querer ser os reis do mundo. Nossa sorte é que temos discernimento para sacar que poder ser uma escolha errada.

Além de toda a comédia, a peça passa alguma mensagem para quem a assiste?

A escolha é sua... A escolha sempre será sua.

SERVIÇO

"O Rei do Mundo - Uma Comédia Sobrenatural"

Onde: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Quando: 24 de junho (domingo), às 18h

Ingressos: R$ (cadeira bronze, meia-entrada); R$ 50 (cadeira para, meia-entrada); R$ 60 (cadeira ouro, meia-entrada) - Vendas por meio do site Tudus.com.br R$ (cadeira bronze, meia-entrada); R$ 50 (cadeira para, meia-entrada); R$ 60 (cadeira ouro, meia-entrada) - Vendas por meio do site

Mais informações: (27) 3533-2221