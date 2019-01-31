Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Canadá pede que Netflix tire de 'Bird Box' imagens reais de acidente

Desastre com trem em Quebec, em 2013, deixou 47 mortos; empresa pediu desculpas, mas disse que não fará alterações

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 17:12

Publicado em 

31 jan 2019 às 17:12
'Bird Box' usou imagens reais de um acidente que ocorreu em província do Canadá Crédito: Saeed Adyani/netflix
O Parlamento do Canadá aprovou uma moção nesta quarta-feira, 30, afirmando que a Netflix deve compensar as pessoas de Lac-Megantic, na província de Quebec, por usar imagens de um desastre ferroviário de 2013 no filme "Bird Box". As imagens mostram um trem carregando óleo que rolou por um declive, saiu dos trilhos e explodiu, formando uma enorme bola de fogo. O acidente deixou 47 mortos.
Embora a moção não seja vinculantes, ela é uma repreensão severa do Parlamento do Canadá para o uso das imagens da explosão ferroviária em "Bird Box" e na série "Viajantes".
Os membros do Parlamento votaram para exigir que a Netflix remova todas as imagens da tragédia em Lac-Megantic. A plataforma de streaming pediu desculpas, mas se recusou a removê-las. A empresa licenciou as filmagens do vendedor de imagens Pond 5.
Pierre Nantel, um legislador do Partido da Nova Democracia que apresentou a moção nesta semana, disse que não pode aceitar que a Netflix não remova a gravação. "Sabemos que as pessoas vão assistir a este filme e, novamente, essas imagens reais serão usadas", disse ele. "As pessoas em Lac-Megantic viram imagens de sua própria cidade queimando e poderiam imaginar seus próprios familiares ali", completou.
A Netflix se recusou a comentar o caso nesta quarta-feira, indicando apenas uma carta que a empresa enviou na semana passada à ministra da cultura de Quebec em resposta às preocupações manifestadas por ela.
Na carta, a diretora de política pública da Netflix, Corie Wright, disse que a empresa "entende que muitos sentem frustração e tristeza ao ver imagens desse trágico evento", mas isso não pode fazer mudanças em um "conteúdo finalizado". Fonte: Associated Press.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados