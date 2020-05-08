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Literatura

Campanha sorteia prêmios a quem incentivar a leitura na quarentena

Na 'Quarentena Literária', capixabas poderão compartilhar seus vídeos de dicas de leitura e concorrer 30 brindes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 08:00

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 08:00

book, old, clouds
Ação visa incentivar a literatura e a criatividade dos internautas Crédito: pixabay/Mysticsartdesign
Com o objetivo de incentivar o movimento literário na quarentena, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e a Gerência do Sistema de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo realizam a "Quarentena Literária", uma ação nas redes sociais que pode render prêmios aos participantes. São 30 brindes relacionados à leitura e tecnologia, que serão sorteados no final do projeto, no mês de outubro.
Tudo vai funcionar da seguinte forma: os leitores compartilham vídeos de histórias e dicas de leitura no Facebook ou Instagram; em seguida, devem curtir o perfil @bibliotecas.es; e marcar o vídeo publicado com as seguintes hashtags: #quarentenaliterariabpes e #bibliotecasdoespiritosanto. Pronto, já está concorrendo aos sorteios.
Segundo a organização, a competição conta com três categorias: infantil (3 a 10 anos); juvenil (11 a 17 anos) e adulta (acima de 18 anos). Vale lembrar que cada uma terá 10 premiados, que ganharão kits relacionados a obras como O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry; Turma da Mônica, de Maurício de Souza; e Harry Potter, de J. K. Rowling (Confira o que vem em cada kit no fim do texto).

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A gerente de Bibliotecas da Secult, Marcelle da Silva Coelho Queiroz, reitera que o participante use da criatividade na hora das gravações. Para ajudar, ela cita algumas formas que representam intervenções literárias. Entre os exemplos, ela aponta: pais lendo para crianças; bebês interagindo com a leitura e livros; leitura de trecho de livro preferido; dica(s) de livros; resenhas literárias curtas; contação de histórias; leitura dramatizada; leitura cantada; e utilização de instrumento musical ou fantoches.
Vale ressaltar que, no ato da gravação, o proponente deverá se comprometer a cumprir com as medidas sanitárias e administrativas impostas para contenção do Covid-19, em especial àquelas constantes no Decreto Estadual nº 4593-R e nas outras normas que venham a ser expedidas pelo Governo do Estado do Espírito Santo.
Esta campanha tem a intenção de favorecer a continuidade da difusão da literatura, impactando positivamente as pessoas afetadas pelas medidas de isolamento e distanciamento social adotadas pelo Governo do Estado, necessárias neste momento de reclusão pela pandemia do novo Coronavírus, enfatiza Marcelle.
O sorteio ocorrerá após o encerramento da Campanha, com data a ser definida e antecipadamente divulgada nas redes sociais da Secult e Gerência do Sistema de Bibliotecas.

PRÊMIOS

  • KIT DE INCENTIVO A LEITURA O PEQUENO PRÍNCIPE (5 KITS) 
  • 1 livro-resumo O Pequeno Príncipe; 
  • 5 dedoches-personagens da história; 
  • 1 suporte de celular em mdf; 
  • 1 bolsa de tecido para colorir com atividades temáticas, 
  • 1 cenário de mesa em mdf para pintar e expor
  • KIT DE INCENTIVO A LEITURA TURMA DA MÔNICA (5 KITS)
  • 1 gibi da Turma da Mônica; 
  • 4 dedoches-personagens da história; 
  • 1 suporte de celular em mdf; 
  • 1 lata porta-dedoches temática do personagem; 
  • 1 caixa de canetinhas com tirinhas da Turma da Mônica para colorir.
  • KIT DE INCENTIVO A LEITURA HARRY POTTER (10 KITS)
  • Livro-resumo da série Harry Potter; 
  • 1 caixa-livro de papel temática; 
  • 1 marcador de página magnético temático; 
  • 1 mini livro temático com marcador; 
  • 1 par de aparadores para livros temático em mdf, 
  • 1 suporte de celular em mdf.
  • KIT DE INCENTIVO A LEITURA ADULTO (10 KITS) 
  • 1 livro; 
  • 1 marcador de página de tecido; 
  • 1 ponteira para lápis ou caneta em formato de livros; 
  • 1 suporte de celular em mdf; 
  • 1 caixa-livro de papel; 
  • 1 marcador magnético, 
  • 1 mini-livro com bloquinho; 
  • 1 fone de ouvido, 
  • 1 luminária portátil para livro

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