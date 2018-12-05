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MÚSICA

Camerata Sesi apresenta espetáculo de tango com dança portenha

Apresentação está marcada para esta quinta-feira (6), no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 16:49

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 16:49

Orquestra Camerata Sesi Crédito: Thiago Guimarães / Divulgação
Com casa cheia em sua estreia, o espetáculo Tango Tons e Cores retorna à Vitória para mais uma típica noite portenha com direito a performance de Tango. O show será realizado nesta quinta-feira (06), às 20h30, no Teatro do Sesi de Jardim da Penha.
O espetáculo propõe apresentar todos os sentimentos envolvidos na dança, como humor, romantismo e drama. Cada passo de dança foi especialmente criado com esse objetivo pelo gerente de Cultura do Sesi, Marcelo Lages, que é o diretor do espetáculo.
A noite de Tango terá apresentação de oito bailarinos convidados, acompanhados pela Orquestra Camerata Sesi, regida pelo maestro Leonardo David. No repertório, clássicos como Astor Piazzolla e Carlos Gardel dão o tom das coreografias que resgatam a história desse estilo de música e dança, mas que também passeiam por uma leitura contemporânea e moderna.
SERVIÇO
Quando: 06 de dezembro (quinta-feira), às 20h30
Onde: Teatro do Sesi - Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória
Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
Informações: (27) 3334-7323

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