Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De graça

Camburi, São Pedro e Santo Antônio recebem últimos shows do Mar da Música

Projeto acontece de sexta-feira (7) a domingo (9), sempre a partir das 18h, e conta com atrações como Fepaschoal

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 19:45
Fepaschoal vai apresenta músicas de sua safra autoral e releituras canções  Crédito: Bruno Zanchetta
O fim de semana vai ser marcado por muita diversão em Vitória, com a última semana de shows do projeto Mar da Música. As atrações se apresentam a partir desta sexta-feira (7). São 10 shows em três pontos da Capital: Camburi, Santo Antônio e São Pedro. 
Além de levar música de qualidade à população, o projeto abre espaço para que novos talentos se firmem no cenário musical. Neste ano, foram 32 artistas selecionados por edital para mostrar seu trabalho para o público. Além disso, todas as apresentações contam com um intérprete de Libras.
Na sexta (7), as apresentações rolam na Praça Dom João Baptista, em São Pedro. Começam às 18h, com o artista Léo Reis e seu repertório com o melhor do samba, incluindo sambas-enredo de sucesso do carnaval capixaba. Terminam com o pré-lançamento do álbum do artista Islan MC, intitulado De São Pedro para o Mundo, e do EP Black Rose, da artista Bitter Sweet. 
No sábado, o Mar da Música migra para a Praia de Camburi, em palco localizado no primeiro bolsão de estacionamento de Camburi, entre o quiosque 1 e o píer de Iemanjá. O show Leva e Traz, do artista Pedro Ferna, abre a noite, a partir das 18h, com composições autorais e de artistas que já trabalhou, renovadas em arranjos autênticos no piano. O evento segue com Raphael Morais, que apresenta releituras do pop nacional e internacional, além de músicas autorais no show Asas para musicar. 
Logo após, Manfredo assume o palco para apresentar uma prévia do primeiro disco oficial, Novas Versões de Canções Nunca Ouvidas Antes, com pitadas de indie-folk, bossa e MPB. O EP retrata essa nova fase em que estou desde o lançamento do meu primeiro single, 'Sweet River', em 2017. Vou apresentar canções inéditas ao público", adianta o artista.
Para fechar a noite de sábado, o artista Fepaschoal anima o público com músicas de sua safra autoral e releituras canções que interpretou em outros discos. O artista, que começou a carreira em 2008 lançando singles na rede social Myspace, combina influências de grandes músicos brasileiros, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, além do punk rock e do rock alternativo.
A Prainha de Santo Antônio, na praça Stella Coimbra, vai ser o palco do último dia dos shows do Mar da Música deste verão, no domingo (9). Letícia Chaves será a primeira atração, no show "Armados e Amores", que conta com estilo musical que ela define como AfroGroove Brasileiro.  
Em seguida, é a vez de Micheli Montalvão, com o show Um Canto, um samba e um violão. Com influências de artistas como Clara Nunes, Beth Carvalho e Maria Bethânia, a cantora vai trazer o melhor do samba para o público. Para fechar a noite, o cantor Fernando Martins, junto com sua dupla Roberto Santos, vai levar para o palco o melhor do sertanejo. 

PROGRAMAÇÃO

Islan MC terá lançamento do seu álbum De São Pedro para o Mundo na sexta-feira (7), durante o evento. Crédito: © Filipe Santos Photos

SEXTA-FEIRA (7)

  • Endereço: Praça Dom João Baptista  (São Pedro, Vitória)
  • 18h  Léo Reis (Fortalece)
  • 19h  Núcleo de Capoeira do Circuito Cultural
  • 20h  Pré-lançamentos (Islan MC e Bitter Sweet)
Raphael Morais levará releituras do pop nacional e internacional para o evento no sábado (8). Crédito: Reprodução/ Facebook Raphael Moraes

SÁBADO (8)

  • Endereço: Praia de Camburi (Primeiro bolsão de estacionamento da Praia de Camburi, entre o quiosque 1 e o Pier de Iemanjá)
  • 18h  Pedro Ferna (Leva e Traz)
  • 19h  Raphael Morais (Asas para musicar)
  • 20h  Show Manfredo
  • 21h  DJ Tonny Jr. (Clock Fm  Fm Super)
  • 22h  Fepaschoal

DOMINGO (9)

A cantora Micheli Montalvão se apresentará no domingo (9) e tem como influências Clara Nunes, Beth Carvalho e Maria Bethânia. Crédito: Semc/ Divulgação
  • Endereço: Praça Stella Coimbra (Prainha de Santo Antônio, Vitória)
  • 18h  Letícia Chaves
  • 19h  Micheli Montalvão (Um canto, um samba e um violão)
  • 20h  Fernando Martins (100% Sertanejo)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados