Camburi, São Pedro e Santo Antônio recebem últimos shows do Mar da Música

Fepaschoal vai apresenta músicas de sua safra autoral e releituras canções Crédito: Bruno Zanchetta

O fim de semana vai ser marcado por muita diversão em Vitória, com a última semana de shows do projeto Mar da Música. As atrações se apresentam a partir desta sexta-feira (7). São 10 shows em três pontos da Capital: Camburi, Santo Antônio e São Pedro.

Além de levar música de qualidade à população, o projeto abre espaço para que novos talentos se firmem no cenário musical. Neste ano, foram 32 artistas selecionados por edital para mostrar seu trabalho para o público. Além disso, todas as apresentações contam com um intérprete de Libras.

Na sexta (7), as apresentações rolam na Praça Dom João Baptista, em São Pedro. Começam às 18h, com o artista Léo Reis e seu repertório com o melhor do samba, incluindo sambas-enredo de sucesso do carnaval capixaba. Terminam com o pré-lançamento do álbum do artista Islan MC, intitulado De São Pedro para o Mundo, e do EP Black Rose, da artista Bitter Sweet.

No sábado, o Mar da Música migra para a Praia de Camburi, em palco localizado no primeiro bolsão de estacionamento de Camburi, entre o quiosque 1 e o píer de Iemanjá. O show Leva e Traz, do artista Pedro Ferna, abre a noite, a partir das 18h, com composições autorais e de artistas que já trabalhou, renovadas em arranjos autênticos no piano. O evento segue com Raphael Morais, que apresenta releituras do pop nacional e internacional, além de músicas autorais no show Asas para musicar.

Logo após, Manfredo assume o palco para apresentar uma prévia do primeiro disco oficial, Novas Versões de Canções Nunca Ouvidas Antes, com pitadas de indie-folk, bossa e MPB. O EP retrata essa nova fase em que estou desde o lançamento do meu primeiro single, 'Sweet River', em 2017. Vou apresentar canções inéditas ao público", adianta o artista.

Para fechar a noite de sábado, o artista Fepaschoal anima o público com músicas de sua safra autoral e releituras canções que interpretou em outros discos. O artista, que começou a carreira em 2008 lançando singles na rede social Myspace, combina influências de grandes músicos brasileiros, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, além do punk rock e do rock alternativo.

A Prainha de Santo Antônio, na praça Stella Coimbra, vai ser o palco do último dia dos shows do Mar da Música deste verão, no domingo (9). Letícia Chaves será a primeira atração, no show "Armados e Amores", que conta com estilo musical que ela define como AfroGroove Brasileiro.

Em seguida, é a vez de Micheli Montalvão, com o show Um Canto, um samba e um violão. Com influências de artistas como Clara Nunes, Beth Carvalho e Maria Bethânia, a cantora vai trazer o melhor do samba para o público. Para fechar a noite, o cantor Fernando Martins, junto com sua dupla Roberto Santos, vai levar para o palco o melhor do sertanejo.

PROGRAMAÇÃO

Islan MC terá lançamento do seu álbum De São Pedro para o Mundo na sexta-feira (7), durante o evento. Crédito: © Filipe Santos Photos

SEXTA-FEIRA (7)

Endereço: Praça Dom João Baptista (São Pedro, Vitória)

Praça Dom João Baptista (São Pedro, Vitória) 18h  Léo Reis (Fortalece)

Léo Reis (Fortalece) 19h  Núcleo de Capoeira do Circuito Cultural

Núcleo de Capoeira do Circuito Cultural 20h  Pré-lançamentos (Islan MC e Bitter Sweet)

Raphael Morais levará releituras do pop nacional e internacional para o evento no sábado (8). Crédito: Reprodução/ Facebook Raphael Moraes

SÁBADO (8)

Endereço: Praia de Camburi (Primeiro bolsão de estacionamento da Praia de Camburi, entre o quiosque 1 e o Pier de Iemanjá)

Praia de Camburi (Primeiro bolsão de estacionamento da Praia de Camburi, entre o quiosque 1 e o Pier de Iemanjá) 18h  Pedro Ferna (Leva e Traz)

Pedro Ferna (Leva e Traz) 19h  Raphael Morais (Asas para musicar)

Raphael Morais (Asas para musicar) 20h  Show Manfredo

Show Manfredo 21h  DJ Tonny Jr. (Clock Fm  Fm Super)

DJ Tonny Jr. (Clock Fm  Fm Super) 22h  Fepaschoal

DOMINGO (9)

A cantora Micheli Montalvão se apresentará no domingo (9) e tem como influências Clara Nunes, Beth Carvalho e Maria Bethânia. Crédito: Semc/ Divulgação