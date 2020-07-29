Câmara aprova MP que determina a distribuição de R$ 3 bilhões à cultura

A Câmara aprovou nesta quarta-feira (29) a medida provisória que prevê prazo de 120 dias para que Estados e municípios repassem R$ 3 bilhões de recursos federais destinados a ações emergenciais no setor cultural. Os valores que não forem utilizados devem ser devolvidos à União. A proposta segue agora para sanção do presidente Jair Bolsonaro.
O texto já tinha passado pela Câmara, mas foi alterado pelo Senado, por isso, voltou à análise dos deputados, que rejeitaram as alterações feitas pela Casa vizinha.
Sem as mudanças dos Senadores, a Câmara aprovou o texto original enviado pelo governo. O prazo de 120 dias para destinação dos recursos será contado após o repasse realizado pela União. A MP também permite que Estados e municípios complementem os valores com recursos próprios.