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Divirta-se Live Sessions

Cainã e a Vizinhança do Espelho encerram temporada das Live Sessions

Banda de Linhares aposta no rock alternativo com refrões melódicos e letras pessoais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 16:06

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 16:06

Banda Cainã e a Vizinhança do Espelho ao lado da equipe do programa Crédito: Divulgação
Criada na cidade de Linhares, Norte do Estado, e oficializada em 2017, a última banda a se apresentar nesta temporada do Divirta-se Live Sessions é Cainã e a Vizinhança do Espelho. Formada por Cainã, Dan, Hugo e Antonio Mathias, o grupo faz um rock alternativo com belas melodias e refrões grudentos  chegaram até a participar do último Rock in Rio.
(O programa) É uma oportunidade muito bacana de divulgar o nosso trabalho. Pela intenção do programa, a concepção tem muito a ver com o que a gente vive e com o que a gente se dispõe a fazer, comenta Cainã Morellato, vocalista e guitarrista da banda.
Confira:
O programa transmitido no Facebook do Gazeta Online tem a direção de Antonio Cezar Martins Filho e é apresentado por Rafael Braz, editor do C2. A iniciativa faz parte do movimento Somos Capixabas que celebra os 90 anos da Rede Gazeta.
Cainã ressalta a importância de programas do tipo para a música autoral local. É uma janela bacana, é um meio diferente de mostrar a nossa música e sermos conhecidos por mais pessoas, destaca.
O músico recentemente lançou o clipe de Morador do Mato, música de seu disco solo de 2015, e agora se dedica a O Último Disco do Ano, trabalho lançado ao lado de sua Vizinhança do Espelho. Vamos continuar fazendo nossos shows e divulgando o nosso trabalho. Queremos alcançar novas pessoas por meio das nossas ideias e nossas músicas, pontua.
O episódio de hoje encerra a primeira temporada do Divirta-se Live Sessions. Para o diretor Antonio Cezar Martins, o resultado foi o melhor possível.
O programa permitiu mostrar a produção local, as bandas capixabas e as canções autorais. O movimento Somos Capixabas contribuiu com isso e veio de encontro com essa oportunidade de mostrar o orgulho capixaba. Esperamos muito e estamos trabalhando para que uma segunda temporada possa acontecer, declara.
 

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