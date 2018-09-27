Cainã e a Vizinhança do Espelho encerram temporada das Live Sessions

Banda Cainã e a Vizinhança do Espelho ao lado da equipe do programa Crédito: Divulgação

Criada na cidade de Linhares, Norte do Estado, e oficializada em 2017, a última banda a se apresentar nesta temporada do Divirta-se Live Sessions é Cainã e a Vizinhança do Espelho. Formada por Cainã, Dan, Hugo e Antonio Mathias, o grupo faz um rock alternativo com belas melodias e refrões grudentos  chegaram até a participar do último Rock in Rio.

(O programa) É uma oportunidade muito bacana de divulgar o nosso trabalho. Pela intenção do programa, a concepção tem muito a ver com o que a gente vive e com o que a gente se dispõe a fazer, comenta Cainã Morellato, vocalista e guitarrista da banda.

Confira:

O programa transmitido no Facebook do Gazeta Online tem a direção de Antonio Cezar Martins Filho e é apresentado por Rafael Braz, editor do C2. A iniciativa faz parte do movimento Somos Capixabas que celebra os 90 anos da Rede Gazeta.

Cainã ressalta a importância de programas do tipo para a música autoral local. É uma janela bacana, é um meio diferente de mostrar a nossa música e sermos conhecidos por mais pessoas, destaca.

O músico recentemente lançou o clipe de Morador do Mato, música de seu disco solo de 2015, e agora se dedica a O Último Disco do Ano, trabalho lançado ao lado de sua Vizinhança do Espelho. Vamos continuar fazendo nossos shows e divulgando o nosso trabalho. Queremos alcançar novas pessoas por meio das nossas ideias e nossas músicas, pontua.

O episódio de hoje encerra a primeira temporada do Divirta-se Live Sessions. Para o diretor Antonio Cezar Martins, o resultado foi o melhor possível.

O programa permitiu mostrar a produção local, as bandas capixabas e as canções autorais. O movimento Somos Capixabas contribuiu com isso e veio de encontro com essa oportunidade de mostrar o orgulho capixaba. Esperamos muito e estamos trabalhando para que uma segunda temporada possa acontecer, declara.