Caetano Veloso tem equipamento de show roubado na Bahia

O cantor Caetano Veloso teve todo o equipamento de show roubado neste domingo na Bahia. O violão dele foi um dos artigos levados pelos bandidos. Uma publicação nas redes sociais oficiais do artista informa que o caminhão no qual as peças eram transportadas foi abordado por criminosos por volta de 19h na Estrada do Maraú, perto do município de Itabuna, a cerca de 430 quilômetros da capital Salvador.
Ao G1, a produtora e empresária do cantor, Paula Lavigne, contou que o motorista do veículo parou para jantar em um restaurante e foi assaltado por homens fortemente armados. Na abordagem, os criminosos levaram o carro, o trailer que seguia acoplado com o equipamento e o celular do prestador de serviço, que não ficou ferido.
"Foram roubados equipamentos que têm valor afetivo, como violão do Caetano", lamentou Paula ao portal de notícias.
Caetano havia subido ao palco em Salvador, no sábado. O equipamento era transportado ao Rio de Janeiro quando foi roubado. A próxima apresentação do cantor está prevista para 28 de janeiro.