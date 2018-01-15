Caetano Veloso tem equipamento de show roubado na Bahia

Caetano Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Caetano Veloso teve todo o equipamento de show roubado neste domingo na Bahia. O violão dele foi um dos artigos levados pelos bandidos. Uma publicação nas redes sociais oficiais do artista informa que o caminhão no qual as peças eram transportadas foi abordado por criminosos por volta de 19h na Estrada do Maraú, perto do município de Itabuna, a cerca de 430 quilômetros da capital Salvador.

Ao G1, a produtora e empresária do cantor, Paula Lavigne, contou que o motorista do veículo parou para jantar em um restaurante e foi assaltado por homens fortemente armados. Na abordagem, os criminosos levaram o carro, o trailer que seguia acoplado com o equipamento e o celular do prestador de serviço, que não ficou ferido.

"Foram roubados equipamentos que têm valor afetivo, como violão do Caetano", lamentou Paula ao portal de notícias.