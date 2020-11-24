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Música

Caetano Veloso retorna às lives para especial de fim de ano com espírito natalino

Músico baiano se apresenta em dezembro em show transmitido pelo YouTube e fãs vão poder pedir músicas

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 20:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 20:24
Caetano Veloso - 26° Prêmio da Música Brasileira 2015, no Theatro Municipal, no Centro do Rio de Janeiro/RJ. (10/06/15)
Caetano Veloso - 26° Prêmio da Música Brasileira 2015, no Theatro Municipal, no Centro do Rio de Janeiro/RJ. (10/06/15) Crédito: Roberto Filho/Divulgação/Wikimedia Commons
O músico Caetano Veloso apresentará uma live em celebração ao Natal, patrocinada pelo publicitário e colunista do jornal Folha de S. Paulo Nizan Guanaes. O show será transmitido gratuitamente ao vivo pelo canal do YouTube do cantor e compositor baiano, no dia 19 de dezembro, às 21 horas.
"Vai ter Natal. E vai ter Natal em grande estilo com o Caetano", diz Guanaes, que promete revelar em breve mais informações sobre a live do artista, na qual os fãs poderão interagir fazendo pedidos de músicas pelas redes sociais do músico.
Essa é mais uma das lives apresentada de Caetano durante a pandemia do novo coronavírus. Em 7 de agosto, quando o artista completou 78 anos, ele apresentou a primeira ao lado dos filhos Moreno, Zeca e Tom, após meses de insistência dos fãs e de sua mulher, a produtora Paula Lavigne.
Já no início deste mês, Caetano fez uma live para arrecadar fundos às campanha de Manuela D'Ávila (PC do B), candidata à Prefeitura de Porto Alegre, e Guilherme Boulos (PSOL), candidato em São Paulo, após uma polêmica judicial envolvendo discussões sobre showmícios.

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