Cachoeiro terá 8 dias de festa e shows de Michel Teló e Alemão do Forró

Michel Teló Crédito: Deivid Correia

No próximo sábado (23), Cachoeiro de Itapemirim estará em festa. Apesar do município fazer aniversário em março, a cidade tem outra data comemorativa em junho. É o Dia de Cachoeiro, criado pelo poeta Newton Braga na data em alusão ao padroeiro do município, São Pedro, que culmina num outro evento tradicional da cidade.

A Festa de Cachoeiro deste ano terá Michel Teló como principal atração. O evento acontece de sábado (23) a 4 de julho, no Parque de Exposição do Aeroporto, com muita música, parque de diversões e rodeio.

Além de Teló, atração da noite do dia 30, haverá apresentações de artistas católicos e de música gospel, e bandas locais de diversos gêneros musicais. A entrada para os shows no parque será a doação de 1 quilo de alimento não-perecível, o qual terá como destinação o Banco de Alimentos da prefeitura.

A programação da festa tem atrações para todos os públicos. As tradições do município estão sendo preservadas e se renovam a partir da inserção de manifestações culturais contemporâneas, criando pontes entre as gerações. Esperamos que não apenas os cachoeirenses, mas também os visitantes, possam aproveitar os festejos com muita alegria e tranquilidade Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro

DIVERSIDADE DE ATRAÇÕES

A abertura da festa, no sábado (23), será com a realização da 40ª Corrida de São Pedro. Com largada no Pavilhão da Ilha da Luz, a prova é um dos eventos mais aguardados e vai reunir 1.500 atletas. No mesmo dia, haverá também o 24ª Encontro Cachoeirense de Corais, na Catedral de São Pedro.

Nos dias 25 e 26, serão entregues as honrarias do município. O destaque ficará por conta da chegada do Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2018, o advogado José Eduardo Coelho Dias, que será recepcionado no União e receberá a chave da cidade em solenidade no Centro Operário e de Proteção Mútua.

Outras atrações de destaque são o Desfile Cívico Escolar, que acontecerá na Linha Vermelha, no dia 29, e, no dia 30, o tradicional Encontro dos Amigos da Praça Vermelha, em frente à Ponte de Ferro.

O encerramento da programação no Parque de Exposição, em 1º de julho, terá atividades especialmente voltadas para as famílias, incluindo show infantil com Macakids.

"A equipe está engajada em preparar uma festa que seja um verdadeiro momento de comemoração. Tudo foi pensado para que o cachoeirense se divirta e aproveite o feriado na cidade, com shows regionais e nacionais, eventos esportivos e solenidades, tudo isso misturando a tradição com as novidades. Desejo uma excelente festa a todos", disse o prefeito Victor Coelho.

HOMENAGEADO





As comemorações no Parque de Exposição terminam mas a festa contina. Este ano, a Festa de Cachoeiro tem como tema e principal homenageado um dos maiores artistas nascidos no município, o compositor Raul Sampaio Cocco, que completa 90 anos em julho.

E no dia 4 de julho, encerrando oficialmente a festa, haverá uma programação especial no Teatro Rubem Braga para o compositor, autor de músicas como "Meu pequeno Cachoeiro". Na ocasião, será lançado um selo postal em homenagem a Raul e, em seguida, haverá apresentações musicais com alguns de seus amigos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE CACHOEIRO 2018

23 de junho, sábado

Pavilhão da Ilha da Luz  40ª Corrida de São Pedro

16h30 - Corrida Kids

19h - Corrida Adulto

Catedral de São Pedro

19h  24º Encontro Cachoeirense de Corais

25 de junho, segunda-feira

Homenagens ao Cachoeirense Ausente Nº 1 2018

15h - Chegada do Cachoeirense Ausente José Eduardo Coelho Dias - Horto União

16h30  Solenidade de entrega chave da cidade ao Cachoeirense Ausente 2018  Centro Operário e de Proteção Mútua

26 de junho, terça-feira

Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI)

19h  Sessão Solene da Festa de Cachoeiro com entrega de comendas e homenagens

28 de junho, quinta-feira

City Tour "Doce terra onde nasci"

9h - Passeio com o Cachoeirense Ausente, autoridades e convidados  com saída do Museu Ferroviário, passando pelos principais pontos de visitação da cidade.

Parque de Exposições do Aeroporto

19h  Abertura Oficial da Festa de Cachoeiro

19h30 - Show com Ministério Hebrom

20h30 - Show com André e Felipe

21h30 - Show com Gabriela Rocha

23h - Rodeio

29 de junho, sexta-feira

Linha Vermelha

8h30 - Desfile Cívico Escolar

Bom Gosto Sport Bar

12h30  Almoço Solidário da Apae

Catedral de São Pedro

16h  Procissão saindo da Catedral em direção ao Pavilhão da Ilha da Luz

Pavilhão da Ilha da Luz

17h - Missa de São Pedro presidida por Dom Dario Campos

19h - Show com a Banda Adoração e Vida

Caçadores Carnavalescos Clube

20h - Baile de Gala da Festa de Cachoeiro

Parque de Exposições do Aeroporto

20h - Show com Grupo Pele Morena

22h - Rodeio

0h - Show com Alemão do Forró

30 de junho, sábado

Ponte de Ferro

19h - Festa dos Amigos da Praça Vermelha

Parque de Exposições do Aeroporto

20h - Show com Banda All Night

22h - Rodeio

0h - Show com Michel Teló

1º de julho, domingo

Parque de Exposições do Aeroporto

16h30 - Apresentação do grupo Vem Dançar

17h30 - Show com atração infantil Macakids

19h - Rodeio

4 de julho, quarta-feira

Teatro Muncipal Rubem Braga

19h - Lançamento de selo postal em homenagem a Raul Sampaio Cocco e apresentações musicais de amigos do compositor. Entrada franca.

Observação:

Parque de diversões todos os dias no Parque de Exposição.