Cachoeiro lança edital para ocupação cultural de espaços públicos

Museu Ferroviário de Cachoeiro de Itapemirim é um dos espaços que pode ser ocupado Crédito: Divulgação

Atenção produtores de arte, seja na música, dança, teatro ou artes plásticas! A Prefeitura de Cachoeiro realiza o chamamento público para uma ocupação cultural dos espaços públicos do município, em 2019. O objetivo é selecionar até seis propostas, para execução ao longo de dez meses. O apoio financeiro para cada proposta é de até R$ 16,5 mil.

Os interessados poderão ser escolhidos para esse fim o Museu Ferroviário Domingos Lage (2º andar), preferencialmente para atividades de Artes Plásticas; o Centro Cultural Mestre Salatiel, preferencialmente para atividades na área do Folclore/Cultura Popular; Circo da Cultura da Praça de Fátima, preferencialmente para Dança e Teatro; a Casa de Cultura Roberto Carlos, preferencialmente para atividades de Música, e a Casa dos Braga, preferencialmente para Literatura.

As inscrições podem ser feitas até 3 de janeiro, no protocolo da Secretaria Municipal de Fazenda, na rua 25 de Março 28/38  Centro, das 9h às 18h, sendo que cada organização só poderá fazer uma proposta. Os documentos necessários e demais detalhes sobre o processo seletivo estão no edital nº 022/2018, disponível no site da prefeitura de Cachoeiro.