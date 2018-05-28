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Cacau Protásio será empregada Edileuza em filme de 'Sai de Baixo'

Entre seus diversos papéis em séries e filmes, a personagem chamou atenção do grande público pela primeira vez em 2012, ao interpretar a empregada Zezé em 'Avenida Brasil'

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 12:28
Cacau Protásio será empregada Edileuza em filme de "Sai de Baixo" Crédito: Reprodução/Instagram @cacauprotasiooficial
A atriz Cacau Protásio anunciou que interpretará a personagem Edileuza, originalmente vivida por Claudia Jimenez, no filme baseado no seriado "Sai de Baixo" que está sendo produzido.
"Que alegria esse convite! [...] Vou dar o meu melhor e fazer com o maior carinho! Viva Edileuza, viva Claudia Jimenez. Boa sorte pra nós", escreveu em seu Instagram.
Para contar a novidade, Cacau fez questão de publicar uma imagem com personagens interpretados pela colega, de quem se assumiu fã: "Você é uma inspiração para todos nós comediantes! Eu não perdia um Sai de Baixo!"
Entre seus diversos papéis em séries e filmes, a personagem chamou atenção do grande público pela primeira vez em 2012, ao interpretar a empregada Zezé em "Avenida Brasil".

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