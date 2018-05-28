Cacau Protásio será empregada Edileuza em filme de "Sai de Baixo" Crédito: Reprodução/Instagram @cacauprotasiooficial

Cacau Protásio anunciou que interpretará a personagem Edileuza, originalmente vivida por Claudia Jimenez, no filme baseado no seriado "Sai de Baixo" que está sendo produzido. A atrizanunciou que interpretará a personagem Edileuza, originalmente vivida por Claudia Jimenez, no filme baseado no seriadoque está sendo produzido.

"Que alegria esse convite! [...] Vou dar o meu melhor e fazer com o maior carinho! Viva Edileuza, viva Claudia Jimenez. Boa sorte pra nós", escreveu em seu Instagram.

Para contar a novidade, Cacau fez questão de publicar uma imagem com personagens interpretados pela colega, de quem se assumiu fã: "Você é uma inspiração para todos nós comediantes! Eu não perdia um Sai de Baixo!"