Cacau Protásio será empregada Edileuza em filme de 'Sai de Baixo'

A atriz Cacau Protásio anunciou que interpretará a personagem Edileuza, originalmente vivida por Claudia Jimenez, no filme baseado no seriado "Sai de Baixo" que está sendo produzido.
"Que alegria esse convite! [...] Vou dar o meu melhor e fazer com o maior carinho! Viva Edileuza, viva Claudia Jimenez. Boa sorte pra nós", escreveu em seu Instagram.
Para contar a novidade, Cacau fez questão de publicar uma imagem com personagens interpretados pela colega, de quem se assumiu fã: "Você é uma inspiração para todos nós comediantes! Eu não perdia um Sai de Baixo!"
Entre seus diversos papéis em séries e filmes, a personagem chamou atenção do grande público pela primeira vez em 2012, ao interpretar a empregada Zezé em "Avenida Brasil".