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Bruno Cardoso se afasta dos palcos e Sorriso Maroto terá novos vocalistas

O vocalista do grupo de pagode vai se ausentar por tempo indeterminado para tratar de uma pneumonia e miocardite

Publicado em 27 de Março de 2018 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 18:35
Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, conversou com o Gazeta Online Crédito: Guilherme Ferrari
O Sorriso Maroto passará por um período de leve mudança. A motivação é o estado de saúde do vocalista Bruno Cardoso. Diagnosticado com pneumonia e miocardite - doença que requer exames complexos, acompanhamento médico e repouso absoluto -, ele terá que se afastar dos palcos por tempo indeterminado.
A informação foi passada no Instagram do grupo, onde Bruno deu seu relato. "Estou aqui para agradecer a vocês e informar que já estou em casa, porém sigo no tratamento de pneumonia e miocardite. Sigo num período indeterminado fora dos palcos, em minha residência. Assim, nós tivemos a ideia de seguir a estrada com o Sorriso, mas de uma forma diferente. Desta vez, não poderei estar de corpo presente, mas contamos com grandes amigos para serem a voz, junto com vocês, do Sorriso Maroto nesse período de shows, na minha ausência", disse Bruno anunciando o novo projeto do grupo.
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O "Todos Cantam Sorriso" contará com participações para lá de especiais como a de Thiago Martins, Mumuzinho e Dilsinho, que passam a ocupar os vocais para substituir Bruno. "Mas uma galera da pesada se prontificou também a participar. Thiaguinho, Péricão (Péricles), Turma do Pagode, Ferrugem e muitos outros amigos já se colocaram à disposição", explica o vocalista da banda.
As apresentações dos nomes citados por Bruno vão acontecer de acordo com as respectivas agendas de cada artista e o grupo vai informar com antecedência a participação de cada um. Apenas Thiago Martins estará presente em todos os shows.
"Somos uma banda, uma família. Somos um só! Sorriso Maroto é a minha vida, nossa vida! A gente não pode parar! Vamos seguir, mesmo sem mim e eu tenho certeza que a galera vai entrar com a gente nessa! Quem tem fã e amigo tem tudo! Estarei com vocês mandando energias daqui e recebendo toda as energias daí!", disse Bruno na postagem na rede social.
 

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