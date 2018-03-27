Bruno Cardoso se afasta dos palcos e Sorriso Maroto terá novos vocalistas

Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, conversou com o Gazeta Online Crédito: Guilherme Ferrari

O Sorriso Maroto passará por um período de leve mudança. A motivação é o estado de saúde do vocalista Bruno Cardoso. Diagnosticado com pneumonia e miocardite - doença que requer exames complexos, acompanhamento médico e repouso absoluto -, ele terá que se afastar dos palcos por tempo indeterminado.

A informação foi passada no Instagram do grupo, onde Bruno deu seu relato. "Estou aqui para agradecer a vocês e informar que já estou em casa, porém sigo no tratamento de pneumonia e miocardite. Sigo num período indeterminado fora dos palcos, em minha residência. Assim, nós tivemos a ideia de seguir a estrada com o Sorriso, mas de uma forma diferente. Desta vez, não poderei estar de corpo presente, mas contamos com grandes amigos para serem a voz, junto com vocês, do Sorriso Maroto nesse período de shows, na minha ausência", disse Bruno anunciando o novo projeto do grupo.

O "Todos Cantam Sorriso" contará com participações para lá de especiais como a de Thiago Martins, Mumuzinho e Dilsinho, que passam a ocupar os vocais para substituir Bruno. "Mas uma galera da pesada se prontificou também a participar. Thiaguinho, Péricão (Péricles), Turma do Pagode, Ferrugem e muitos outros amigos já se colocaram à disposição", explica o vocalista da banda.

As apresentações dos nomes citados por Bruno vão acontecer de acordo com as respectivas agendas de cada artista e o grupo vai informar com antecedência a participação de cada um. Apenas Thiago Martins estará presente em todos os shows.

"Somos uma banda, uma família. Somos um só! Sorriso Maroto é a minha vida, nossa vida! A gente não pode parar! Vamos seguir, mesmo sem mim e eu tenho certeza que a galera vai entrar com a gente nessa! Quem tem fã e amigo tem tudo! Estarei com vocês mandando energias daqui e recebendo toda as energias daí!", disse Bruno na postagem na rede social.