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Vila de Papai Noel também

Brilho de Natal de Domingos Martins começa em novembro

Neste ano, mais de 300 mil micro lâmpadas vão criar a iluminação cênica do universo mágico de Papai Noel nas montanhas capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 12:51

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 12:51

Brilho de Natal de 2017, em Domingos Martins Crédito: Lilian Fuzato
Não dá para passar por Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo, na época de fim de ano e não visitar o Brilho de Natal. O evento, que já é considerado monumento integrante das belezas capixabas, atrai milhares de capixabas e turistas todos os anos. Em 2018 não será diferente. É que a partir do dia 24 de novembro os festejos do bom velhinho vão começar por lá, com a inauguração do Brilho de Natal e da Vila de Papai Noel. Neste ano, mais de 300 mil micro lâmpadas serão responsáveis por fazer o trabalho de iluminação cênica, além de video mapping e cenários virtuais que também serão criados.
> A internet não está sabendo lidar com a beleza do Brilho de Natal
Em sua 22ª edição, o Brilho de Natal neste ano ficará exposto por 45 dias. Assim como nos anos anteriores, o espaço da Praça Dr. Arthur Gerhardt vai virar a casa do bom velhinho e sua família. Ao lado, a Vila do Papai Noel também vai contar com cenário especial, túnel iluminado e trenó virtual, com brinquedos, roda d'água, presépio, palco, castelo e casas para tirar fotos.
> Drone filma decoração de Natal de Domingos Martins
Segundo a Prefeitura de Domingos Martins, quem quiser visitar a vila de quarta a segunda-feira vai ter que pagar uma entrada, que ainda não teve valor divulgado pela Prefeitura de Domingos Martins. Às terças-feiras a entrada será gratuita. A programação completa do evento também será divulgada em breve.
Brilho de Natal de Domingos Martins começa em novembro

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