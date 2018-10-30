Brilho de Natal de Domingos Martins começa em novembro

Não dá para passar por Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo, na época de fim de ano e não visitar o Brilho de Natal. O evento, que já é considerado monumento integrante das belezas capixabas, atrai milhares de capixabas e turistas todos os anos. Em 2018 não será diferente. É que a partir do dia 24 de novembro os festejos do bom velhinho vão começar por lá, com a inauguração do Brilho de Natal e da Vila de Papai Noel. Neste ano, mais de 300 mil micro lâmpadas serão responsáveis por fazer o trabalho de iluminação cênica, além de video mapping e cenários virtuais que também serão criados.