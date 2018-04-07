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Briga em Itaúnas continua: projeto de lei foi retirado de votação

O vereador Mateusinho, autor do projeto, retirou da pauta a votação e diz que vai discutir o assunto em audiência pública com moradores

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 21:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 21:51
O clima ainda é de indecisão na Vila de Itaúnas. A votação do Projeto de Lei 014 de 9 de março de 2018, de autoria do vereador Walisson José dos Santos Vasconcelos (PP), o Mateusinho, pedindo a revogação do artigo 2º da Lei de nº 2.661/2013, ocorreria na última quinta-feira, dia 5, na Câmara Municipal de Conceição da Barra,  mas foi retirada da pauta pelo próprio vereador. A ideia do projeto é derrubar o veto da realização de eventos de grandes portes na vila e permitir, assim, que a casa Vibe, que comporta cerca de 8 mil pessoas, realize sua programação simultaneamente ao tradicional festival de forró do local. 
O projeto de Lei dividiu as opiniões dos moradores da vila. Organizadores do tradicional Festival Nacional de Forró de Itaúnas, que são contra o Projeto de Lei do vereador Mateusinho, reivindicam que o acontecimento de grandes eventos podem comprometer o bem-estar dos turistas e a identidade bucólica e forrozeira do local. Para eles, a vila não tem capacidade estrutural para receber visitantes de grandes eventos simultâneos.
Já os empresários da nova casa de shows da Vila, a Vibe Itaúnas, que organizam eventos para a mesma data do Festival (em julho), defendem o livre comércio e a produção de eventos simultâneos para atrair mais turistas e movimentar a economia local.
OPINIÕES
O vereador Walisson José dos Santos Vasconcelos, autor do projeto, retirou a pauta porque disse que prefere discutir o assunto em audiência pública, que será marcada na próxima semana, para que os moradores decidam.
"Eu apresentei o projeto por entender a inconstitucionalidade do artigo. Sou comerciante, tenho um restaurante na vila e sou a favor do livre comércio. Mas solicitei a retirada da pauta porque eu não sabia da proporção que isso ia tomar. E aí vamos deixar o povo decidir. Mas não vejo problema em realizar grandes eventos na mesma data. Quando existe um fluxo maior de visitantes em Itaúnas acontecem alguns probleminhas, mas que acabam se resolvendo administrativamente. A demanda cresce e a gente se adequa", disse Mateusinho em entrevista.
Luiz Neto, um dos proprietários da Vibe, diz que espera pela decisão, mas que os proprietários continuam com o mesmo posicionamento, ou seja, a programação musical da casa, paralela ao festival de forró, está mantida. Já Juliana Matos, uma das organizadoras do Festival Nacional de Forró de Itaúnas diz que foi informada da suspensão da pauta e que não é contra a abertura da casa de shows, deseja apenas que a casa realize eventos uma semana antes ou uma semana depois do tradicional festival.

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