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Cinema

Brasileiro Karim Aïnouz leva prêmio no Festival de Cannes 2019

Com Fernanda Montenegro no elenco, "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão" ganhou o troféu de Melhor Filme na mostra "Um Certo Olhar", a segunda mais importante do festival francês
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

24 mai 2019 às 14:05

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 14:05

"A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", filme de Karim Aïnouz premiado no Festival de Cannes 2019 Crédito: Divulgação/Globo Filmes
O drama brasileiro "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", de Karim Aïnouz, levou o prêmio de Melhor Filme da seção "Um Certo Olhar", que integra a seleção oficial do Festival de Cannes.
É uma das maiores vitórias do cinema nacional nessa que é a principal mostra de cinema do mundo. Ao receber a honraria, o diretor disse que o Brasil está passando por um "momento de intolerância muito forte", com "ataques gigantes" à cultura e à educação. "Dedico à vivacidade do cinema brasileiro".
Karim Aïnouz, um dos cineastas brasileiros mais respeitados no exterior, conseguiu fama internacional justamente no Festival de Cannes ao exibir com grande repercussão o que ainda é o seu maior sucesso de público e de crítica: "Madame Satã" (2002).
"A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", que conta com Fernanda Montenegro no elenco, é baseado no sucesso literário de Martha Batalha e tem estreia programada para o segundo semestre de 2019.
(Com informação de agências)

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