Brasileiro está na disputa dos 100 melhores DJs da Billboard

Dj Alok Crédito: Divulgação

A Billboard está produzindo uma lista com os 100 melhores DJs do mundo. E tem brasileiro de olho nessa oportunidade. Alok Petrillo, considerado um dos principais DJs e produtores do Brasil atualmente, está fazendo campanha para entrar no hall da conceituada revista.

O ranking, que está sendo compilado pelos departamentos editorial e de mapeamento da Billboard, vai avaliar, além da votação popular, o número de streamings, vendas de discos, músicas tocadas nas rádios, shows, participações em festivais, residência em clubes, entre outros.

O resultado será anunciado entre os dias 21 e 22 de março durante a Miami Music Week. Para votar, os fãs acessam o link, curtem a página da Billboard e preenchem um formulário com cinco sugestões de nomes.

página da Billboard. "Representar o Brasil sempre é uma honra pra mim, algo extremamente gratificante. O ranking da Billboard representa parte de uma história muito importante e eu conto com a ajuda de todos vocês mais uma vez", convida Alok. Em seu perfil no Instagram, Alok colocou o link para os fãs participarem da votação popular, que vai até o dia 16 de março na"Representar o Brasil sempre é uma honra pra mim, algo extremamente gratificante. O ranking da Billboard representa parte de uma história muito importante e eu conto com a ajuda de todos vocês mais uma vez", convida Alok.