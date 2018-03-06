Brasileiro está na disputa dos 100 melhores DJs da Billboard

A Billboard está produzindo uma lista com os 100 melhores DJs do mundo. E tem brasileiro de olho nessa oportunidade. Alok Petrillo, considerado um dos principais DJs e produtores do Brasil atualmente, está fazendo campanha para entrar no hall da conceituada revista.
O ranking, que está sendo compilado pelos departamentos editorial e de mapeamento da Billboard, vai avaliar, além da votação popular, o número de streamings, vendas de discos, músicas tocadas nas rádios, shows, participações em festivais, residência em clubes, entre outros.
O resultado será anunciado entre os dias 21 e 22 de março durante a Miami Music Week. Para votar, os fãs acessam o link, curtem a página da Billboard e preenchem um formulário com cinco sugestões de nomes.
Em seu perfil no Instagram, Alok colocou o link para os fãs participarem da votação popular, que vai até o dia 16 de março na página da Billboard. "Representar o Brasil sempre é uma honra pra mim, algo extremamente gratificante. O ranking da Billboard representa parte de uma história muito importante e eu conto com a ajuda de todos vocês mais uma vez", convida Alok.
Vale ressaltar que com 15 anos de carreira, o artista acumula números impressionantes. São cerca de 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, mais de 300 milhões de plays com o hit Hear Me Now, Discos de Ouro e Platina recebidos na Itália e França, 200 milhões de views no YouTube e 10 milhões de seguidores nas redes sociais.