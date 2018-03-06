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VOTAÇÃO

Brasileiro está na disputa dos 100 melhores DJs da Billboard

Alok faz campanha para entrar no ranking de uma das revistas de música mais conceituadas

Publicado em 06 de Março de 2018 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 18:28
Dj Alok Crédito: Divulgação
A Billboard está produzindo uma lista com os 100 melhores DJs do mundo. E tem brasileiro de olho nessa oportunidade. Alok Petrillo, considerado um dos principais DJs e produtores do Brasil atualmente, está fazendo campanha para entrar no hall da conceituada revista.
O ranking, que está sendo compilado pelos departamentos editorial e de mapeamento da Billboard, vai avaliar, além da votação popular, o número de streamings, vendas de discos, músicas tocadas nas rádios, shows, participações em festivais, residência em clubes, entre outros.
O resultado será anunciado entre os dias 21 e 22 de março durante a Miami Music Week. Para votar, os fãs acessam o link, curtem a página da Billboard e preenchem um formulário com cinco sugestões de nomes.
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Em seu perfil no Instagram, Alok colocou o link para os fãs participarem da votação popular, que vai até o dia 16 de março na página da Billboard.  "Representar o Brasil sempre é uma honra pra mim, algo extremamente gratificante. O ranking da Billboard representa parte de uma história muito importante e eu conto com a ajuda de todos vocês mais uma vez", convida Alok.
Vale ressaltar que com 15 anos de carreira, o artista acumula números impressionantes. São cerca de 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, mais de 300 milhões de plays com o hit Hear Me Now, Discos de Ouro e Platina recebidos na Itália e França, 200 milhões de views no YouTube e 10 milhões de seguidores nas redes sociais.

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