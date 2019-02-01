Bon Jovi volta ao Brasil para show no Rock in Rio 2019

Crédito: Reprodução/Instagram @bonjovi

Amon Borges, da Folhapress (SP) - Bon Jovi foi anunciado nesta quinta (31) para Rock in Rio 2019. O grupo será o headliner do palco Mundo em 29 de setembro. A venda de ingressos para o festival começa em 11 de abril.

A nova atração se junta a nomes como Muse, Nickelback, Iron Maiden, Pink e Anitta (veja todos os nomes ao fim do texto). O festival que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

O show do Bon Jovi faz parte da última etapa da turnê This House Is Not For Sale, do álbum homônimo lançado em 2016. Ainda não há informações se os rockeiros passarão por São Paulo.

Será a quinta vez que a banda toca na franquia do festival, incluindo edições no exterior. Além de duas participações no Rio (2013 e 2017), os músicos passaram por Lisboa (2008) e Madri (2010).

Em 2017, o Bon Jovi também subiu ao palco do Allianz Parque em um dia de estádio com ingressos esgotados e cheio de hits. "Livin' On A Prayer", "It's My Life", "These Days" e até "Always", muito pedida na apresentação de dias antes no Rock in Rio, mas que só tocou em São Paulo.

Liderada pelo vocalista Jon Bon Jovi, a banda conta em sua formação atual com Tico Torres (bateria), David Bryan (teclado), Hugh McDonald (baixo) e Phil X (guitarra), além de John Shanks (guitarra) e Everett Bradley (percussão).

Durante a tarde, o Rock in Rio fez uma brincadeira que já dava pistas sobre o anúncio. Com uma sombra de uma artista em um cartaz escrito "Procura-se", muitos fãs já perceberam o trocadilho. A brincadeira foi em alusão a "Wanted Dead or Alive", hit do disco "Slippery When Wet" (1986).

MAIS ATRAÇÕES

A organização do Rock in Rio ainda divulgou nesta quinta algumas outras atrações para o evento. A cantora baiana Xenia França será convidada especial na apresentação do cantor britânico Seal, no palco Sunset, em 27 de setembro.

Há novidades também no Espaço Favela, área do festival destinada a talentos descobertos em comunidades e favelas do Rio. Os artistas Dughettu, Lucas Hawkin e P-tróleo foram confirmados na programação.

O Rock in Rio tem divulgado as atrações aos poucos, mas quem comprou o Rock in Rio Card, em novembro, pode escolher, de 6 de fevereiro a 8 de abril de 2019, o dia que quer ir ao festival - antes que a venda geral seja iniciada. Segundo a organização, foram vendidos 198 mil tickets em menos de duas horas.

Entre os artistas já confirmados ainda estão Muse, Nickelback, Imagine Dragons e os Paralamas do Sucesso no dia 6 de outubro.

A cantora Pink e o grupo Black Eyed Peas foram confirmados para 5 de outubro, mesmo dia em que Anitta se apresenta.

No dia do rock pesado, 4 de outubro, Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura, Slayer e Anthrax foram escalados.

Os cantores britânicos Seal e Jessie J estarão no palco Sunset, nos dias 27 e 29 de setembro, respectivamente.

LINEUP ROCK IN RIO 2019

27 de setembro - Seal (Sunset)

28 de setembro - Lulu Santos & Silva (Sunset)

29 de setembro - Bon Jovi (Mundo), Jessie J (Sunset)

4 de outubro - Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura (Mundo), Slayer, Anthrax, Torture Sqaud & Claustrofobia (Sunset)

5 de outubro - Pink, Black Eyed Peas e Anitta (Mundo), Charlie Puth (Sunset)