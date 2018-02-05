Blocos e escolas de samba animam a folia de Guarapari

É "Cidade Saúde" com samba. Tem como ser ruim? É claro que não! Por isso, a folia lá por Guarapari começa nesta semana, uma semana depois do Carnaval de Vitória. O local vai receber 9 blocos e três escolas de samba que vão se apresentar divididas entre a Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro da cidade, e na Praia do Morro.
Não faltam marchinhas. Também não falta empolgação, como comprova a presidente da Mocidade Alegre de Olaria, Camila Simões. Ela destaca que a escola vai passear e resgatar a história que trilhou ao longo de 38 anos, desde quando foi fundada. "Tivemos grandes figuras na Mocidade Alegre de Olaria que não podiam ficar de fora dessa homenagem", ressalta.
Ela comemora que a cada ano a folia na cidade fica mais profissional, o que tem atraído muitos turistas e gerado frutos para o comércio. "Hoje nós já temos um número de visitantes bem alto. Gente que vem a Guarapari só para o carnaval, e acaba que todo mundo ganha. Nós somos assistidos e o comércio, aquecido", avalia.
Camila adianta que tudo já está pronto para o desfile da Mocidade Alegre de Olaria, que acontece a partir das 23h deste domingo (11). Ela revela que os preparativos na escola não têm nenhuma interrupção o ano inteiro, no entanto, as fantasias e alegorias para este fim de semana começaram a serem confeccionados em setembro do ano passado. "Cerca de 40 pessoas trabalham diretamente no barracão com isso. No desfile, teremos 10 alas com 25 pessoas em cada uma, aproximadamente", pondera ela, que completa que no total serão cerca de 450 foliões na avenida.
Confira a programação completa do carnaval que acontece em Guarapari:
SÁBADO (10)
20h - Bloco das Misses
20h50 - Bloco do Sururu
21h40 - Bloco Olaria 2000
22h30 - Bloco Funil
23h20 - Bloco Papadefus
DOMINGO (11)
20h - Bloco Central
20h50 - Bloco Amigos da Fonte
21h40 - Bloco Rama
23h - Grêmio Mocidade Alegre de Olaria
SEGUNDA-FEIRA (12)
19h30 - Bloco Olaria 2000
20h20 - Bloco Sururu
21h10 - Bloco Funil
22h - Grêmio Recreativo JK
23h30 - Grêmio Juventude Muquiçaba
TERÇA-FEIRA (13)
17h - Bloco Papinha (Infantil)
20h - Bloco das Misses
20h50 - Bloco Central
21h40 - Bloco Amigos da Fonte
22h30 - Bloco Rama
23h20 - Bloco Papadefus