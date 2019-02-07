Blocos começam a invadir as ruas da Grande Vitória neste fim de semana

Data: 06/02/2019 - ES - Vitória - Integrantes do bloco Beko da Pretas se preparam para o Carnaval Crédito: Bernardo Coutinho

Separe a purpurina e escolha a sua fantasia! Faltando menos de um mês para o Carnaval 2019, os blocos já começam a esquentar os tamborins e invadir as ruas neste fim de semana. A folia começa na sexta-feira quando SILVA traz seu bloco ao Ilha Shows, na Praia do Canto, Vitória.

No sábado (9), já tem grito de carnaval no Centro de Vitória, quando o bloco Amigos da Onça realiza a festa Fogo no Matinho. Neste domingo, o bloco Boêmios do 'Jardam' sai às 10h, pelas ruas de Jardim da Penha.

A folia continua a invadir as ruas nos próximos finais de semana. No dia 16 de fevereiro, dois blocos de Vitória e um de Cariacica ganham as ruas.

Lógico que a grande espera é pelos dias oficiais da folia, quando a maioria dos blocos devem sair. Um dos mais esperados é o Bekoo das Pretas, que sai no dia 4 de março com a proposta de levar ainda mais gente do que recebeu em 2018. Conhecido por enaltecer o poder da mulher negra, o bloco promete agitar a Avenida Beira-Mar, a partir das 8h. A concentração do bloco será no Armazém 5, na Codesa, no Centro da cidade.

Integrantes do bloco Beko da Pretas se preparam para o Carnaval Crédito: Bernardo Coutinho

O bloco Magrelas Voadoras também já está com tudo organizado para animar os foliões. As bicicletas, como o nome do bloco sugere, sãos as estrelas do folia. Outros modais como patins e patinetes também são bem vindos. E, se você preferir, pode ir caminhando também. Luciene Gozzer, uma das organizadoras do bloco garante que todos são bem vindos.

“O nosso tem neste ano é mulheres capixabas empoderadas. Vamos ter a participação do ‘Batuque Delas’ e todos são bem vindos”, garante a organizadora.

06/02/2019 - ES - Vitória - Integrantes do bloco Magrelas se preparam para o Carnaval Crédito: Bernardo Coutinho

O bloco desfila no dia 17 de março. A concentração começa às 16h, na Praça da Ciência, na Praia do Canto. Confira a lista de blocos garantidos até o momento.

VITÓRIA

Bloco do Silva

Quando: 8 de fevereiro, 22h

Onde: IlhaShows - Alameda Ponta Formosa, s/n, Praia do Canto, Vitória.

Ingressos: R$ 50 (pista/meia); R$ 70 (vip/meia), à venda no site www.blueticket.com.br R$ 50 (pista/meia); R$ 70 (vip/meia), à venda no site

Grito de Carnaval do Amigos da Onça

Quando: 9 de fevereiro, 18h

Onde: Casa da Gruta - Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Centro, Vitória

Ingressos: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira)

Blocos dos Trouxas

Quando: 09 de março às 15h

Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro

Bloco Boêmios do 'Jardam'

Quando: 10 de fevereiro às 10

Onde: Rua Comissário Otávio Queiroz, Jardim da Penha

"A cor dessa cidade sou eu"

Quando: 16 de fevereiro, às 14h

Onde: Avenida Leitão da Silva (altura da Politintas), Gurigica

Antimofolia

Quando: 16 de fevereiro, às 16h

Onde: Avenida Anísio Fernandes Coelho (Rua da Lama), Jardim da Penha

Tô Bebo e Dodoido

Quando: 17 de fevereiro, às 10h23.

Onde: A união de blocos faz concentração na Praça do Epa (Praça Regina Frigeri Furno), em Jardim da Penha.

Bloco Magrelas Voadoras

Quando: 17 de fevereiro, às 16h

Onde: Praça da Ciência, Jardim da Penha

Arrastando Papo no Samba da Xepa

Quando: 23 de fevereiro, às 13h

Onde: Bar do Ney, na Rua Sete de Setembro, Centro

Bloco Véia é a Mãe

Quando: 26 de fevereiro, às 16h

Onde: Avenida Dante Micheline – Saída: SOE de Jardim da Penha

Bloco Pela Donas do Centro

Quando: 27 de fevereiro, às 16h

Onde: Rua Sete, Centro de Vitória

Bloquete - Nós, Eva e Adão

Quando: 28 de fevereiro, das 14h às 19h.

Onde: Praça Ubaldo Ramalhete, Centro

Bloco do Bairro Goiabeiras

Quando: 02 de março, às 13h

Onde: Praça Três de Maio, Goiabeiras

Bloco Bleque

Quando: 2 de março, às 15h.

Onde: saída na Jerônimo Monteiro em frente aos Correio, Centro.

Regionalzinho

Quando: 02 de março, às 15h

Onde: Parque Moscoso, Avenida Cleto Nundes, Centro

Bloco da Oficina

Quando: 2 de março, às 13h

Onde: Rua Filomeno Ribeiro, Centro de Vitória

Bloco Afro Kizomba

Quando: 2 de março, às 13h

Onde: Em frente ao Mucane, no Centro de Vitória

Bloco Tô Baby

Quando: 03 de março, às 16h

Onde: Praça Nilze Mendes, Rua Carlos Lindenberg, Camburi

Regional da Nair

Quando: dia 03 de março, concentração a partir das 9h.

Onde: na Avenida Jerônimo Monteiro, Praça Oito, no Centro.

Puta Bloco

Quando: 03 de março, às 15h

Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro

Vai Que Gama

Quando: 04 de março, às 15h

Onde: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, Centro

Filhos de Xande

Quando: 04 de março, às 15h

Onde: Praça Getúlio Vargas, Centro

Bloco dos Chifrudos

Quando: 04 de março, com concentração às 16h e saída às 18h

Onde: Fafi, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro

Bekoo das Pretas

Quando: 04 de março, às 8h

Onde: Avenida Beira-Mar. A partir do Armazém 5, na Codesa

Batuqdellas

Quando: 4 de março, às 14h

Onde: Rua Maria Saraiva (Bar da Zilda), Centro de Vitória

Bloco Piranha vs Machões

Quando: 5 de março, às 13h

Onde: Rua Professora Odila Simões, Jabur

Vira Bloco

Quando: 05 de março, das 13h Às 18h

Onde: concentração na Praça Oito, na Avenida Jeronimo Monteiro. Trajeto até a Casa Porto.

Bloco Amigos da Onça

Quando: 5 de março, concentração às 15h.

Onde: saída do bloco em frente da Bica da Capixaba, na Rua Barão de Monjardim, Centro da Capital.

Kustelão

Quando: 09 de março, às 14h

Onde: Kartódromo de Jardim Camburi, na Avenida Osvaldo Horta Aguirre

Pauta Quente





Quando: 9 de março, às 14h.

Onde: a definir.

Bloco Reciclagem

Quando: 9 de março, às 16h

Onde: Praça Antônio Trajano dos Santos, Caratoíra

Bloco Prakabá

Quando: 10 de fevereiro

Onde: Rua Maria Saraiva, Centro de Vitória

Bloco Te Pego lá Fora

Quando: 10 de fevereiro, às 13h

Onde: Rua Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi

Bloco da Pelada

Quando: 10 de março, às 15h

Onde: Rua do Pedestre, Nova Palestina

Bloco Seis a Um

Quando: 16 de março, às 13h

Onde: Rua Santa Rita de Cassia, Resistência

Bloco Pindura Aí

Quando: 17 de março, às 12h

Onde: Rua Balbina dos Santos, Santos Dumont

Bloco Jaburu Folia

Quando: 17 de março, às 13h

Onde: Mirante do Jaburu, Jaburu

SERRA

Bloco Expumar

Quando: 2 de março, às 12h.

Onde: concentração na Rua Ocidente, em Manguinhos. O bloco participa do banho de mar a fantasia, que acontece todo ano ao meio-dia.

Bloco Ratazanas

Quando: o tradicional bloco sai nos dias 3, 4 e 5 de março, às 18h

Onde: Parquinho no Centro de Jacaraípe, na orla da praia.

VILA VELHA

Bloco da Lama

Quando: 23 de fevereiro, às 15h.

Onde: concentração em Campo do Barrento, na Barra do Jucu.

Baile a Fantasia

Quando: 1º de março, 22h às 3h.

Onde: Porto do Rio, no Cais da Barra, na Avenida Ana Penha Barcelo, Barra do Jucu.

Bloco Folia do “Saco Roxo”

Quando: 3 e 5 de março, entre 15h30 e 16h

Onde: Rua Itapemirim, Praia de Itaparica.

Independentes do Balneário

Quando: 3, 4 e 5 de março, sempre às 18h.

Onde: Avenida Sâmara, Balneário de Ponta da Fruta.

Bloco Canelinhas

Quando: 04 de março, às 10h

Onde: Praça Agenor Moreira, Itapoã.

CARIACICA

Em Cima da Hora

Quando: 16 de fevereiro, às 16h.

Onde: Rua Rosilva, Itanguá.

Vem Pra Vila

Quando: 17 de fevereiro, concentração às 12 horas e saída às 15 horas.

Onde: Quadra Vila Olavo, na Rua Vale do Rio Doce, Porto de Santana.

Me Libera Nega

Quando: 24 de fevereiro, às 16h

Onde: Rua Rio Grande do Norte, Campo Grande.

Só BB

Quando: 24 de fevereiro, de 16h às 20h.

Onde: Avenida Alaurindo Nascimento, Graúna.

Siri na Lata

Quando: 26 de fevereiro, às 15h.