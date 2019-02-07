Blocos começam a invadir as ruas da Grande Vitória neste fim de semana

Separe a purpurina e escolha a sua fantasia! Faltando menos de um mês para o Carnaval 2019, os blocos já começam a esquentar os tamborins e invadir as ruas neste fim de semana. A folia começa na sexta-feira quando SILVA traz seu bloco ao Ilha Shows, na Praia do Canto, Vitória.
No sábado (9), já tem grito de carnaval no Centro de Vitória, quando o bloco Amigos da Onça realiza a festa Fogo no Matinho. Neste domingo, o bloco Boêmios do 'Jardam' sai às 10h, pelas ruas de Jardim da Penha.
A folia continua a invadir as ruas nos próximos finais de semana. No dia 16 de fevereiro, dois blocos de Vitória e um de Cariacica ganham as ruas.
Lógico que a grande espera é pelos dias oficiais da folia, quando a maioria dos blocos devem sair. Um dos mais esperados é o Bekoo das Pretas, que sai no dia 4 de março com a proposta de levar ainda mais gente do que recebeu em 2018. Conhecido por enaltecer o poder da mulher negra, o bloco promete agitar a Avenida Beira-Mar, a partir das 8h. A concentração do bloco será no Armazém 5, na Codesa, no Centro da cidade.
O bloco Magrelas Voadoras também já está com tudo organizado para animar os foliões. As bicicletas, como o nome do bloco sugere, sãos as estrelas do folia. Outros modais como patins e patinetes também são bem vindos. E, se você preferir, pode ir caminhando também. Luciene Gozzer, uma das organizadoras do bloco garante que todos são bem vindos.
“O nosso tem neste ano é mulheres capixabas empoderadas. Vamos ter a participação do ‘Batuque Delas’ e todos são bem vindos”, garante a organizadora.
O bloco desfila no dia 17 de março. A concentração começa às 16h, na Praça da Ciência, na Praia do Canto. Confira a lista de blocos garantidos até o momento.
VITÓRIA
Bloco do Silva
Quando: 8 de fevereiro, 22h
Onde: IlhaShows - Alameda Ponta Formosa, s/n, Praia do Canto, Vitória.
Ingressos: R$ 50 (pista/meia); R$ 70 (vip/meia), à venda no site www.blueticket.com.br
Grito de Carnaval do Amigos da Onça
Quando: 9 de fevereiro, 18h
Onde: Casa da Gruta - Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Centro, Vitória
Ingressos: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira)
Blocos dos Trouxas
Quando: 09 de março às 15h
Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Bloco Boêmios do 'Jardam'
Quando: 10 de fevereiro às 10
Onde: Rua Comissário Otávio Queiroz, Jardim da Penha
"A cor dessa cidade sou eu"
Quando: 16 de fevereiro, às 14h
Onde: Avenida Leitão da Silva (altura da Politintas), Gurigica
Antimofolia
Quando: 16 de fevereiro, às 16h
Onde: Avenida Anísio Fernandes Coelho (Rua da Lama), Jardim da Penha
Tô Bebo e Dodoido
Quando: 17 de fevereiro, às 10h23.
Onde: A união de blocos faz concentração na Praça do Epa (Praça Regina Frigeri Furno), em Jardim da Penha.
Bloco Magrelas Voadoras
Quando: 17 de fevereiro, às 16h
Onde: Praça da Ciência, Jardim da Penha
Arrastando Papo no Samba da Xepa
Quando: 23 de fevereiro, às 13h
Onde: Bar do Ney, na Rua Sete de Setembro, Centro
Bloco Véia é a Mãe
Quando: 26 de fevereiro, às 16h
Onde: Avenida Dante Micheline – Saída: SOE de Jardim da Penha
Bloco Pela Donas do Centro
Quando: 27 de fevereiro, às 16h
Onde: Rua Sete, Centro de Vitória
Bloquete - Nós, Eva e Adão
Quando: 28 de fevereiro, das 14h às 19h.
Onde: Praça Ubaldo Ramalhete, Centro
Bloco do Bairro Goiabeiras
Quando: 02 de março, às 13h
Onde: Praça Três de Maio, Goiabeiras
Bloco Bleque
Quando: 2 de março, às 15h.
Onde: saída na Jerônimo Monteiro em frente aos Correio, Centro.
Regionalzinho
Quando: 02 de março, às 15h
Onde: Parque Moscoso, Avenida Cleto Nundes, Centro
Bloco da Oficina
Quando: 2 de março, às 13h
Onde: Rua Filomeno Ribeiro, Centro de Vitória
Bloco Afro Kizomba
Quando: 2 de março, às 13h
Onde: Em frente ao Mucane, no Centro de Vitória
Bloco Tô Baby
Quando: 03 de março, às 16h
Onde: Praça Nilze Mendes, Rua Carlos Lindenberg, Camburi
Regional da Nair
Quando: dia 03 de março, concentração a partir das 9h.
Onde: na Avenida Jerônimo Monteiro, Praça Oito, no Centro.
Puta Bloco
Quando: 03 de março, às 15h
Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Vai Que Gama
Quando: 04 de março, às 15h
Onde: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, Centro
Filhos de Xande
Quando: 04 de março, às 15h
Onde: Praça Getúlio Vargas, Centro
Bloco dos Chifrudos
Quando: 04 de março, com concentração às 16h e saída às 18h
Onde: Fafi, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Bekoo das Pretas
Quando: 04 de março, às 8h
Onde: Avenida Beira-Mar. A partir do Armazém 5, na Codesa
Batuqdellas
Quando: 4 de março, às 14h
Onde: Rua Maria Saraiva (Bar da Zilda), Centro de Vitória
Bloco Piranha vs Machões
Quando: 5 de março, às 13h
Onde: Rua Professora Odila Simões, Jabur
Vira Bloco
Quando: 05 de março, das 13h Às 18h
Onde: concentração na Praça Oito, na Avenida Jeronimo Monteiro. Trajeto até a Casa Porto.
Bloco Amigos da Onça
Quando: 5 de março, concentração às 15h.
Onde: saída do bloco em frente da Bica da Capixaba, na Rua Barão de Monjardim, Centro da Capital.
Kustelão
Quando: 09 de março, às 14h
Onde: Kartódromo de Jardim Camburi, na Avenida Osvaldo Horta Aguirre
Pauta Quente
Quando: 9 de março, às 14h.
Onde: a definir.
Bloco Reciclagem
Quando: 9 de março, às 16h
Onde: Praça Antônio Trajano dos Santos, Caratoíra
Bloco Prakabá
Quando: 10 de fevereiro
Onde: Rua Maria Saraiva, Centro de Vitória
Bloco Te Pego lá Fora
Quando: 10 de fevereiro, às 13h
Onde: Rua Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi
Bloco da Pelada
Quando: 10 de março, às 15h
Onde: Rua do Pedestre, Nova Palestina
Bloco Seis a Um
Quando: 16 de março, às 13h
Onde: Rua Santa Rita de Cassia, Resistência
Bloco Pindura Aí
Quando: 17 de março, às 12h
Onde: Rua Balbina dos Santos, Santos Dumont
Bloco Jaburu Folia
Quando: 17 de março, às 13h
Onde: Mirante do Jaburu, Jaburu
SERRA
Bloco Expumar
Quando: 2 de março, às 12h.
Onde: concentração na Rua Ocidente, em Manguinhos. O bloco participa do banho de mar a fantasia, que acontece todo ano ao meio-dia.
Bloco Ratazanas
Quando: o tradicional bloco sai nos dias 3, 4 e 5 de março, às 18h
Onde: Parquinho no Centro de Jacaraípe, na orla da praia.
VILA VELHA
Bloco da Lama
Quando: 23 de fevereiro, às 15h.
Onde: concentração em Campo do Barrento, na Barra do Jucu.
Baile a Fantasia
Quando: 1º de março, 22h às 3h.
Onde: Porto do Rio, no Cais da Barra, na Avenida Ana Penha Barcelo, Barra do Jucu.
Bloco Folia do “Saco Roxo”
Quando: 3 e 5 de março, entre 15h30 e 16h
Onde: Rua Itapemirim, Praia de Itaparica.
Independentes do Balneário
Quando: 3, 4 e 5 de março, sempre às 18h.
Onde: Avenida Sâmara, Balneário de Ponta da Fruta.
Bloco Canelinhas
Quando: 04 de março, às 10h
Onde: Praça Agenor Moreira, Itapoã.
CARIACICA
Em Cima da Hora
Quando: 16 de fevereiro, às 16h.
Onde: Rua Rosilva, Itanguá.
Vem Pra Vila
Quando: 17 de fevereiro, concentração às 12 horas e saída às 15 horas.
Onde: Quadra Vila Olavo, na Rua Vale do Rio Doce, Porto de Santana.
Me Libera Nega
Quando: 24 de fevereiro, às 16h
Onde: Rua Rio Grande do Norte, Campo Grande.
Só BB
Quando: 24 de fevereiro, de 16h às 20h.
Onde: Avenida Alaurindo Nascimento, Graúna.
Siri na Lata
Quando: 26 de fevereiro, às 15h.
Onde: Rua José Manoel da Silva, Vera Cruz.