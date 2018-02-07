Bloco Amigos da Onça sai na terça-feira de carnaval, em Vitória

Bloco Amigos da Onça reúne foliões no Centro de Vitória, em Vitória Crédito:

Atenção foliões da Grande Vitória, o Bloco Amigos da Onça ruge alto, chamando todo mundo para a folia. Na próxima terça-feira (13), a partir das 14h, a concentração, na Bica da Capixaba, na Rua Barão de Monjardim, no Centro da Capital, promete reunir vários felinos para celebrar o carnaval sem censura.

Responsável por arrastar os foliões mais felinos do Carnaval de Rua de Vitória desde 2016, a agremiação neste ano tem como tema "Nu Matinho Sem Censura", uma crítica à recente onda conservadora expressa na retomada de leis moralistas, da censura às artes e da perseguição à nudez. Por sinal, a letra do enredo já está disponível no YouTube para todo mundo chegar com tudo na ponta da língua.

Com produção musical Anderson Bardot, Marcelo Shimu e Hugo Reis, a música é um convite para se entregar à folia. Para não deixar ninguém parado, o bloco ainda contará com DJs que prometem deixar a galera soltando as feras e caindo na gandaia. Por sinal, as fantasias felinas são quase que o "dress code" para curtir o bloco.

Serviço

Bloco Amigos da Onça Nu Matinho Sem Censura

Quando: Terça-Feira de Carnaval (13/02)

Concentração: a partir das 14 horas