Billboard Music Awards anuncia indicados

O prêmio Billboard Music anunciou indicados nesta terça-feira, 22. Taylor Swift e Billie Eilish vão disputar nas categorias Melhor Artista, Melhor Álbum e Melhor Artista Feminino. Também concorrem ao prêmio, em diversas categorias, Ariana Grande, BTS, Harry Styles, Drake e Post Malone. A cerimônia tinha sido adiada por causa da pandemia do novo coronavírus e agora será realizada no dia 14 de outubro