Billboard Music Awards anuncia indicados

O prêmio Billboard Music anunciou indicados nesta terça-feira, 22. Taylor Swift e Billie Eilish vão disputar nas categorias Melhor Artista, Melhor Álbum e Melhor Artista Feminino. Também concorrem ao prêmio, em diversas categorias, Ariana Grande, BTS, Harry Styles, Drake e Post Malone. A cerimônia tinha sido adiada por causa da pandemia do novo coronavírus e agora será realizada no dia 14 de outubro
CONFIRA A LISTA DE INDICADOS ÀS PRINCIPAIS CATEGORIAS:
- MELHOR ARTISTA
- Billie Eilish
- Jonas Brothers
- Khalid
- Post Malone
- Taylor Swift
- MELHOR ÁLBUM NA BILLBOARD 200
- Billie Eilish - "When We Fall Fall Asleep, Where Do We Go"
- Ariana Grande - "Thank U, Next"
- Khalid - "Free Spirit"
- Post Malone - "Hollywood's Bleeding"
- Taylor Swift - "Lover"
- MELHOR MÚSICA TOP HOT 100
- Lewis Capaldi - "Someone You Loved"
- Billie Eilish - "Bad Guy"
- Lil Nas X - "Old Town Road"
- Lizzo - "Truth Hurts"
- Shawn Mendes e Camila Cabello - "Señorita"
- MELHOR ARTISTA MASCULINO
- DaBaby
- Khalid
- Lil Nas X
- Post Malone
- Ed Sheeran
- MELHOR ARTISTA FEMININO
- Ariana Grande
- Halsey
- Lizzo
- Taylor Swift
- Billie Eilish
- MELHOR DUO/GRUPO
- BTS
- Dan e Shay
- Jonas Brothers
- Maroon 5
- Panic At The Disco
- ARTISTA REVELAÇÃO
- Lizzo
- Billie Eilish
- Lil Nas X
- DaBaby
- Roddy Rich