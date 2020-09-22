Música

Billboard Music Awards anuncia indicados

A cerimônia de premiação foi adiada por causa da pandemia, e agora será realizada no dia 14 de outubro; confira os indicados

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 14:38
A cantora Taylor Swift
A cantora Taylor Swift está em três das principais categorias Crédito: Instagram/@taylorswift
O prêmio Billboard Music anunciou indicados nesta terça-feira, 22. Taylor Swift e Billie Eilish vão disputar nas categorias Melhor Artista, Melhor Álbum e Melhor Artista Feminino. Também concorrem ao prêmio, em diversas categorias, Ariana Grande, BTS, Harry Styles, Drake e Post Malone. A cerimônia tinha sido adiada por causa da pandemia do novo coronavírus e agora será realizada no dia 14 de outubro

CONFIRA A LISTA DE INDICADOS ÀS PRINCIPAIS CATEGORIAS:

  • MELHOR ARTISTA
  • Billie Eilish
  • Jonas Brothers
  • Khalid
  • Post Malone
  • Taylor Swift
  • MELHOR ÁLBUM NA BILLBOARD 200
  • Billie Eilish - "When We Fall Fall Asleep, Where Do We Go"
  • Ariana Grande - "Thank U, Next"
  • Khalid - "Free Spirit"
  • Post Malone - "Hollywood's Bleeding"
  • Taylor Swift - "Lover"
  • MELHOR MÚSICA TOP HOT 100
  • Lewis Capaldi - "Someone You Loved"
  • Billie Eilish - "Bad Guy"
  • Lil Nas X - "Old Town Road"
  • Lizzo - "Truth Hurts"
  • Shawn Mendes e Camila Cabello - "Señorita"
  • MELHOR ARTISTA MASCULINO
  • DaBaby
  • Khalid
  • Lil Nas X
  • Post Malone
  • Ed Sheeran
  • MELHOR ARTISTA FEMININO
  • Ariana Grande
  • Halsey
  • Lizzo
  • Taylor Swift
  • Billie Eilish

  • MELHOR DUO/GRUPO
  • BTS
  • Dan e Shay
  • Jonas Brothers
  • Maroon 5
  • Panic At The Disco
  • ARTISTA REVELAÇÃO
  • Lizzo
  • Billie Eilish
  • Lil Nas X
  • DaBaby
  • Roddy Rich

