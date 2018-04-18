Bienal Rubem Braga divulga lista de artistas locais credenciados

Contação de histórias e teatro de bonecos estão entre as atividades contempladas no edital Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

Dezoito artistas cachoeirenses foram selecionados no segundo edital de credenciamento de artistas para a Bienal Rubem Braga, que será realizada de 15 a 20 de maio, na Praça de Fátima, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (18), no Diário Oficial do Município.

Foram recebidas propostas de atividades de contação de histórias, teatro (infantojuvenil, teatro de animação), dança, apresentações musicais, performances (mascotes, cosplayers, personagens vivos, entre outras) e oficinas culturais. Agora, a comissão executiva da feira literária fica responsável por selecionar, entre eles, os que vão integrar a programação do evento, a ser anunciada na próxima semana pela Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro (Semcult).

"Esse procedimento é uma forma de valorização da cultura local, na medida em que dá aos artistas da nossa cidade a oportunidade de apresentarem suas propostas de maneira democrática e transparente, por meio de um chamamento público. Todos os agentes culturais de Cachoeiro que desenvolverão atividades na Bienal serão escolhidos dentre os credenciados", destaca o subsecretário de Cultura e Turismo, Lucimar Costa.

No primeiro edital para acolhimento de propostas locais de atividades artísticas e culturais, lançado em fevereiro, foram credenciados 27 proponentes de 39 inscritos. Para conferir a lista dos credenciados no segundo edital, basta acessar o Diário Oficial do Município, no site da prefeitura

Credenciamento de palestrantes e mediadores