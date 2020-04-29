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Biel diz que arcará com os custos de acidente após divergência com motoboy

Ocorrido aconteceu na noite de domingo (26) em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 09:56

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 09:56

O cantor Biel
O cantor Biel Crédito: Instagram/biel
O cantor Biel, 24, declarou em nota que está assumindo todas as responsabilidades de um acidente automobilístico que aconteceu na noite de domingo (26), na cidade de São Paulo. O músico o carro em uma moto.
Segundo a assessoria de Biel, ele lamenta e desculpa pelo ocorrido e pelos danos causados. "As medidas foram tomadas já na segunda-feira (27) para que a proprietária da moto não ficasse sem seu instrumento de trabalho e voltasse a circular normalmente."
Mais cedo, a colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia havia publicado que a proprietária da moto, Jéssica Rocha, esposa do motoboy, declarou que Biel não queria arcar com todos os custos do concerto. A assessoria explica que se tratou apenas de uma divergência.
"O que sucedeu entre imprensa, produção do cantor e a proprietária foi uma falha na comunicação e os fatos saíram distorcidos. Voltamos a reiterar que o cantor se desculpa pelo ocorrido e está a inteira disposição da imprensa e da proprietária."
inda de acordo com a publicação da colunista, Jéssica Rocha teria relatado o ocorrido em um grupo do Facebook. Em suas palavras, o conserto da moto ficou cotado em R$ 4.600. Até o momento, Biel teria dito que daria apenas R$ 1 mil.

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"Meu marido trabalha de motoboy. Um carro virou na contramão sem a seta. Meu marido vinha atrás e bateu no carrão. Como estávamos certos e temos testemunhas e filmagens das câmeras, fizemos boletim de ocorrência. O caro fugiu, meu marido foi atrás e conseguiu anotar a placa. Quem era o dono do carro? Biel", escreveu.
"Moramos na mesma cidade e fomos na porta da casa dele. Ele disse que pagaria. Chegando hoje, ele diz que não quer pagar para arrumar na Honda. Eu comprei uma moto zero, uma Biz 125 que se quebrou toda", continuou o relato.
Essa não é a primeira vez que o nome de Biel se envolve em polêmica. E 2016, o cantor foi ausado de assediar uma jornalista durante uma entrevista. Pouco depois, ele se mudou para os Estados Unidos, onde respondeu a um processo judicial acusado de agredir física e psicologicamente a ex-namorada Duda Castro.

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