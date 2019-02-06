Biblioteca Municipal oferece oficina gratuita de adereços de Carnaval

Máscara de Carnaval Crédito: Annca/Pixabay/Divulgação

Entrando no clima do Carnaval, a Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim realiza, na próxima terça-feira (12), das 14 às 17 horas, oficina para confecção de máscaras e adereços para Carnaval.

A atividade será ministrada pelo artista plástico e aderecista Vinicius Magalhães. Segundo ele, o minicurso é a oportunidade de os foliões criarem adereços exclusivos para os dias de folia.

"É uma forma de tornar acessível a todos o uso de acessórios divertidos e que possam ser criados ou customizados pessoalmente. Além disso, esse acessório ganha as características pessoais do seu criador", disse o artista.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever através dos telefones 3381-6925/6926 ou na sede da Biblioteca Municipal Adelpho Monjardim, no Casarão Cerqueira Lima, localizado na rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro.