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APRENDA

Biblioteca Municipal oferece oficina gratuita de adereços de Carnaval

Aula será oferecida na próxima terça-feira (12)

Publicado em 

05 fev 2019 às 21:45

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 21:45

Máscara de Carnaval Crédito: Annca/Pixabay/Divulgação
Entrando no clima do Carnaval, a Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim realiza, na próxima terça-feira (12), das 14 às 17 horas, oficina para confecção de máscaras e adereços para Carnaval.
A atividade será ministrada pelo artista plástico e aderecista Vinicius Magalhães. Segundo ele, o minicurso é a oportunidade de os foliões criarem adereços exclusivos para os dias de folia.
"É uma forma de tornar acessível a todos o uso de acessórios divertidos e que possam ser criados ou customizados pessoalmente. Além disso, esse acessório ganha as características pessoais do seu criador", disse o artista.
Inscrições
Os interessados podem se inscrever através dos telefones 3381-6925/6926 ou na sede da Biblioteca Municipal Adelpho Monjardim, no Casarão Cerqueira Lima, localizado na rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro.
As inscrições são gratuitas. No dia da oficina, o aluno deve apresentar um documento com foto. Serão oferecidas 15 vagas. O material será fornecido pela biblioteca

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