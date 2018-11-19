Biblioteca Municipal de Vitória realiza sarau com grupos de teatro

Peças de teatro do cenário capixaba compõem a programação do Sarau Verbo Intransitivo Crédito: Bru Negreiros/PMV

Nesta quinta-feira (22), a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim apresenta o Sarau Verbo Intransitivo  Dramaturgias Capixabas, às 19h30, dentro do projeto Viagem pela Literatura, com peças de teatro do cenário capixaba das companhias Grupo Z de Teatro, Companhia do Outro, Coletivo Emaranhado e Cia. e Nós de Teatro.

Haverá participação especial de Elaine Vieira e Dori Santana. A entrada é franca. O evento, que estava marcado para o último dia 5 de novembro, precisou ser adiado em decorrência das chuvas.