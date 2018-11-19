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TEATRO

Biblioteca Municipal de Vitória realiza sarau com grupos de teatro

Sarau Verbo Intransitivo vai reunir as companhias Grupo Z de Teatro, Companhia do Outro, Coletivo Emaranhado e Cia. e Nós no Teatro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 20:42

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 20:42

Peças de teatro do cenário capixaba compõem a programação do Sarau Verbo Intransitivo Crédito: Bru Negreiros/PMV
Nesta quinta-feira (22), a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim apresenta o Sarau Verbo Intransitivo  Dramaturgias Capixabas, às 19h30, dentro do projeto Viagem pela Literatura, com peças de teatro do cenário capixaba das companhias Grupo Z de Teatro, Companhia do Outro, Coletivo Emaranhado e Cia. e Nós de Teatro.
Haverá participação especial de Elaine Vieira e Dori Santana. A entrada é franca. O evento, que estava marcado para o último dia 5 de novembro, precisou ser adiado em decorrência das chuvas.
O Sarau Verbo Intransitivo tem como objetivo contar e espalhar a notícia da poesia, de aguçar o olhar, de multiplicar as perspectivas e de gerar uma partilha desinteressada. Foi chamado de "Verbo Intransitivo" como uma homenagem a Mario de Andrade e uma tentativa de enaltecer os verbos amar, cantar, trabalhar e dançar.

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