Biblioteca Municipal de Vitória realiza sarau com grupos de teatro

Nesta quinta-feira (22), a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim apresenta o Sarau Verbo Intransitivo Dramaturgias Capixabas, às 19h30, dentro do projeto Viagem pela Literatura, com peças de teatro do cenário capixaba das companhias Grupo Z de Teatro, Companhia do Outro, Coletivo Emaranhado e Cia. e Nós de Teatro.
Haverá participação especial de Elaine Vieira e Dori Santana. A entrada é franca. O evento, que estava marcado para o último dia 5 de novembro, precisou ser adiado em decorrência das chuvas.
O Sarau Verbo Intransitivo tem como objetivo contar e espalhar a notícia da poesia, de aguçar o olhar, de multiplicar as perspectivas e de gerar uma partilha desinteressada. Foi chamado de "Verbo Intransitivo" como uma homenagem a Mario de Andrade e uma tentativa de enaltecer os verbos amar, cantar, trabalhar e dançar.