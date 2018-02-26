Biblioteca municipal de Vitória realiza Banca Troca Livros

Quer ler, mas não está com aquela grana para garantir livros novos? Que tal renovar seu acervo particular fazendo trocas. Uma boa oportunidade é realizada pela Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, localizada no Casarão Cerqueira Lima, na Cidade Alta.
Desta segunda (26) até sexta-feira (2), das 13 horas às 18h30, a Banca Troca de Livros acontece no local. Assim, se você tem um livro em casa que está parado na estante e em bom estado, basta levá-lo até a biblioteca e trocá-lo por algum dos exemplares disponíveis no local.
Além disso, a cada troca você ganha um segundo livro, ou seja, você leva um e ganha dois exemplares. Também será feita a troca de gibis, que serão trocados por outros gibis.
Não serão aceitos livros didáticos, apostilas, revistas, cópias, encadernações em espiral e exemplares ilegíveis, rasurados, sem capa, rasgados, amassados, sujos ou com outros danos. A proposta é incentivar a prática da leitura e facilitar o acesso da população às obras.
Vale ressaltar que a biblioteca possui um acervo de mais de 17 mil obras, nas áreas de literatura nacional e infantil, Direito, Sociologia, Geografia, Matemática, História e Artes. O espaço funciona das 12 às 19 horas.
Alguns títulos que estarão disponíveis:
- A Última Noite, Pedro Nunes
- Roda-vida: Poemas Infantis, Silvana Sampaio
- As Intermitências da Morte, José Saramago
- Coisas que Toda Garota Deve Saber sobre Garotos, Kara May
- O Vendedor de Sonhos, Augusto Cury
- Kaos, Millôr Fernandes
- Lira dos Vinte Anos, Álvares de Azevedo
- O Demônio e a Srtª Prym, Paulo Coelho
- As esganadas, de Jô Soares;
- Maria, a maior educadora da História, de Augusto Cury;
- Inferno, de Dan Brown;
- 1808, de Laurentino Gomes;
Serviço
Banca Troca de Livros
Quando: de segunda (26) a sexta (2), das 13 horas às 18h30
Onde: Biblioteca Adelpho Poli Monjardim Casarão Cerqueira Lima - rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta
Aberto ao público