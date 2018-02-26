Biblioteca municipal de Vitória realiza Banca Troca Livros

Banca Troca de Livros Crédito: André Sobral / PMV

Quer ler, mas não está com aquela grana para garantir livros novos? Que tal renovar seu acervo particular fazendo trocas. Uma boa oportunidade é realizada pela Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, localizada no Casarão Cerqueira Lima, na Cidade Alta.

Desta segunda (26) até sexta-feira (2), das 13 horas às 18h30, a Banca Troca de Livros acontece no local. Assim, se você tem um livro em casa que está parado na estante e em bom estado, basta levá-lo até a biblioteca e trocá-lo por algum dos exemplares disponíveis no local.

Além disso, a cada troca você ganha um segundo livro, ou seja, você leva um e ganha dois exemplares. Também será feita a troca de gibis, que serão trocados por outros gibis.

Não serão aceitos livros didáticos, apostilas, revistas, cópias, encadernações em espiral e exemplares ilegíveis, rasurados, sem capa, rasgados, amassados, sujos ou com outros danos. A proposta é incentivar a prática da leitura e facilitar o acesso da população às obras.

Vale ressaltar que a biblioteca possui um acervo de mais de 17 mil obras, nas áreas de literatura nacional e infantil, Direito, Sociologia, Geografia, Matemática, História e Artes. O espaço funciona das 12 às 19 horas.

Alguns títulos que estarão disponíveis:

- A Última Noite, Pedro Nunes

- Roda-vida: Poemas Infantis, Silvana Sampaio

- As Intermitências da Morte, José Saramago

- Coisas que Toda Garota Deve Saber sobre Garotos, Kara May

- O Vendedor de Sonhos, Augusto Cury

- Kaos, Millôr Fernandes

- Lira dos Vinte Anos, Álvares de Azevedo

- O Demônio e a Srtª Prym, Paulo Coelho

- As esganadas, de Jô Soares;

- Maria, a maior educadora da História, de Augusto Cury;

- Inferno, de Dan Brown;

- 1808, de Laurentino Gomes;

Serviço

Banca Troca de Livros

Quando: de segunda (26) a sexta (2), das 13 horas às 18h30

Onde: Biblioteca Adelpho Poli Monjardim  Casarão Cerqueira Lima - rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta

Aberto ao público