Biblioteca de Vitória terá oficina que une bordado e poesia

Biblioteca de Vitória oferece oficina que une bordado e poesia Crédito: Divulgação

Do dia 28 a 30 de maio, das 14h às 16h, acontece a oficina "Bordando Palavras", na sede da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, no Casarão Cerqueira Lima, no Centro de Vitória. O workshop será ministrado pela bordadeira e artista visual Menara Vieira Silva. A ideia é desenvolver desenhos em grupo para bordar poemas.

Segundo a Prefeitura de Vitória, depois de bordadas, as peças podem se transformar em quadros de MDF, capa de almofada, sacolas, entre outras peças, tudo de acordo com a criatividade dos participantes. "Bordar é uma atividade meditativa e prazerosa, uma ótima experiência para ser feita em grupo", afirmou Menara.

INSCRIÇÕES





Os interessados em participar da oficina devem ter acima de 14 anos. Para se inscrever, devem ligar para o número (27) 3381-6925 ou (27) 3381-6926. No primeiro dia da atividade, os participantes devem levar um documento com foto para confirmar a inscrição. Serão disponibilizadas 15 vagas.

SERVIÇO

Oficina "Bordando Palavras", com Menara Vieira Silva

Quando: de 28 a 30 de maio, das 14 às 16 horas

Onde: sede da Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim  Casarão Cerqueira Lima - Rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro