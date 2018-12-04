Biblioteca de Vitória sedia lançamento de quatro livros capixabas

Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, que funciona na Cidade Alta, no Centro de Vitória Crédito: Diego Alves

"Escritos de Vitória", "Poetas Capixabas", "Olhar Marginal. Lacy Ribeiro: Vida e Obra" e "Um Capixaba Entre Mundos. Newton Freitas: Vida e Obra" serão as quatro obras literárias produzidas por escritores do Espírito Santo que vão ser lançadas na Biblioteca Adelpho Poli Monjardim, em Vitória, nesta terça-feira (4). Na ocasião, exemplares dos quatro livros serão distribuídos de graça e, depois, também ficarão à disposição da população no local. O lançamento acontece em parceria a Academia Espírito-Santense de Letras (AEL).

A biblioteca está contabilizando um aumento de leitores gradativo. Embora seja tímido, ele acontece e é motivo de comemoração para quem trabalha para que isso aconteça. A coordenadora Elizete Caser destaca que é por meio de ações, como o lançamento desses livros, que esses leitores são atraídos. "É uma forma de você fazer o visitante conhecer o ambiente da biblioteca e tornar esse espaço interessante. E nós não estamos só com livros, temos outros projetos que podem ser usufruídos pela sociedade e queremos mais é que todos se interessem em participar", dispara.

É sempre um prazer e uma honra estabelecer essa parceria com a academia de letras. Lançar títulos que são considerados essenciais - sejam coletâneas ou relançamentos de obras originais - torna-se uma política cultural a serviço de uma cidade e de um estado como um todo Francisco Grijó, secretário de Cultura de Vitória

Segundo ela, também são realizadas ações fora da biblioteca para que mais pessoas da comunidade tenham contato com esse aparelho cultural. "Em um dos projetos, por exemplo, fazemos várias atividades culturais e, todo fim de ano, realizamos um encontro para mostrar resultados. É uma forma de trabalhar junto da população diretamente e ficamos muito contentes quando vemos escritores lançando livros assim. É o grande incentivo", afirma.

OS LIVROS

Escritos de Vitória - Coleção Patrimônio Cultural

Trinta autores de diferentes idades e estilos se manifestaram sobre o tema, em prosa ou em verso, em textos literários ou não literários. Palácio Anchieta, Escola Maria Ortiz, Igreja de São Gonçalo e Paneleiras de Vitória estão entre os temas retratados pelos escritores.

Poetas Capixabas - Coleção José Costa

É uma re-edição de uma antologia de poetas capixabas organizada por José Victorino de Lima e publicada em 1934. Tem grande valor histórico, pois é obra raríssima, só existindo um exemplar na biblioteca da Academia Espírito-Santense de Letras.

Muitos dos poetas enfocados se tornaram conhecidos e fizeram carreira literária, mas a maioria era de jovens pertencentes ao Grêmio Literário Rui Barbosa, muito atuante na época, que escolheram outras profissões e não se consagraram como escritores.

Olhar Marginal. Lacy Ribeiro: Vida e Obra - Coleção Roberto Almada

Obra organizada pelo professor Ediphôn Souza, reúne dados biográficos e uma seleção de textos escritos por Lacy Ribeiro, escritora capixaba que se consagrou por seus contos e romances escritos nas décadas de 1980 e 1990, em que focalizava, sobretudo, personagens marginalizados pela sociedade de sua época.

Um Capixaba Entre Mundos. Newton Freitas: Vida e Obra - Coleção Roberto Almada

Obra organizada pela professora e historiadora Lívia Azevedo de Silveira Rangel, recupera a memória do escritor, jornalista e diplomata capixaba Newton Freitas Coutinho, nascido em Vitória, em 1909, e morto no Rio de Janeiro, em 1996.

Irmão do conhecido atleta Wilson Feitas, Newton Freitas é desconhecido pelos capixabas, embora tenha publicado dezenas de livros e privado da amizade de escritores como Rubem Braga e Mário de Andrade.

SERVIÇO

Lançamento de livros na Biblioteca de Vitória

Local: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim (R. Muniz Freire, 23, Centro de Vitória)

Data: terça-feira (4), a partir das 19h30

Ingressos: entrada frança