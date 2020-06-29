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Música

Beyoncé surpreende fãs com teaser de 'Black Is King', seu novo trabalho

Diva pop assina o roteiro, a direção e a produção executiva da experiência visual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 16:57

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 16:57

Beyoncé no teaser de
Beyoncé no teaser de "Black Is King" Crédito: Reprodução
Beyoncé, 38, resolveu dar um gostinho de seu próximo trabalho para os fãs. Um teaser com pouco mais de 1 minuto mostrando imagens de seu próximo trabalho, uma experiência visual batizada como "Black Is King", foi publicado no site oficial da cantora neste final de semana. A diva pop assina o roteiro, a direção e a produção executiva do filme.
Em comunicado, a obra é definida como "uma memória celebratória para o mundo da experiência negra". "Este filme é a história de eras que informam e reconstroem o presente, a reunião de culturas e crenças geracionais compartilhadas", diz o texto. "É a história de como as pessoas deixaram os mais debilitados receberem um presente extraordinário e um futuro com propósito."
A estreia está programada para o dia 31 de julho na plataforma de streaming Disney Plus e teve influências do trabalho da cantora na versão mais recente de "O Rei Leão" (2019), no qual ela dublou a personagem Nala. A ideia é atualizar as lições do filme "para os jovens reis e rainhas de hoje que ainda estão procurando suas próprias coroas".
"Essas lições atemporais são reveladas e refletidas por meio de vozes negras da atualidade, agora assentadas em seu próprio poder", continua. O filme é "uma afirmação de um grande propósito, com visual exuberante que celebra a resiliência e a cultura negras e destaca a beleza da tradição e a excelência negra".

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Além de participar do "O Rei Leão" como dubladora, Beyoncé também produziu na época o álbum "The Gift", que foi lançado em conjunto com o longa e tinha participações, entre outros, de Childish Gambino, Kendrick Lamar e Pharrell, além do marido dela, Jay-Z, e da filha Blue Ivy Carter.
Vale lembrar que, neste mês, ela já havia lançado de surpresa a música "Black Parade", que fala sobre empoderamento negro e sobre o movimento Vidas Negras Importam.

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