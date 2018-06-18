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MÚSICA

Beyoncé e Jay-Z lançam álbum surpresa; confira o primeiro clipe

Disco 'Everything is Love', de 9 faixas, só está disponível na plataforma de streaming Tidal

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 16:39
Jay-Z e Beyoncé no clipe de Apeshit Crédito: Reprodução/Youtube
Beyoncé e Jay- Z lançaram um álbum surpresa neste sábado, 16. O disco se chama Everything is Love. Esta é a primeira vez que o casal lança um trabalho em parceria. Antes, entretanto, ambos haviam colaborado em diversas faixas de seus trabalhos solo como 03 Bonnie and Clyde, Drunk in Love e Family Feud.
Esta não foi a primeira vez que a cantora lançou um álbum completo sem avisar aos fãs. Ela fez o mesmo com o elogiado Lemonade e com Beyoncé. Everything is Love só está disponível na plataforma de streaming Tidal, do próprio Jay-Z.
Eles também gravaram um clipe no Museu do Louvre em Paris para a música Apeshit. Everything is Love tem 9 faixas.
Confira o clipe de Apeshit

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