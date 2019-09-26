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POLÊMICA

Beyoncé é acusada de copiar músico sul-africano Petite Noir em clipe

Vídeo traz semelhanças com trabalho do cantor e com figurino de filme de terror
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2019 às 19:51

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 19:51

Beyoncé no clipe de Spirit Crédito: Reprodução/Youtube
Lançado por Beyoncé na última sexta-feira (16), o clipe "Spirit", da trilha sonora do filme "O Rei Leão" foi acusado de plágio. O vídeo teria muitas semelhanças com o de "La Maison Noir: The Gift and The Curse", do músico sul-africano Petite Noir, lançado em 2018.
Petite Noir é um músico de afrobeat e hip-hop nascido em Bruxelas, filho de pai congolês e mãe angolana, que adotou a África do Sul como país.
> Visitação no Grand Canyon é fechada para Beyoncé gravar clipe
O perfil Diet Prada no Instagram, conhecido por apontar semelhanças entre trabalhos criativos, fez uma montagem comparando os dois trabalhos. 
Beyoncé e seus bailarinos fazem coreografias e poses similares às que aparecem no clipe do cantor sul-africano e, na cena em que aparece com sua filha Blue Ivy, de sete anos, sete bailarinos usam roupas azuis e laranjas, assim como no trabalho de Petite Noir.
A diretora de fotografia do clipe do artista, Gabrielle Kannemeyer, disse ter reconhecido suas referências no trabalho de Beyoncé. "Obrigada por me chamar a atenção para isso", escreveu em sua conta no Twitter. 
> Beyoncé usa body de marca brasileira no clipe de "Spirit" 
Essa não é a primeira semelhança apontada pelo perfil. No dia seguinte à estreia do clipe, a conta chamou a atenção para o figurino vermelho usado por Beyoncé e suas bailarinas. No filme "Suspiria: a Dança do Medo" (2018) , de Luca Guadandino, as atrizes usam um vestido parecido. 
"Spirit" faz parte do álbum chamado "The Lion King: The Gift", produzido por Beyoncé e inspirado no filme da Disney.  O disco contou com a participação de artistas do continente africano e com a colaboração de artistas pop como seu marido, Jay-Z, além de Kendrick Lamar e seu companheiro de elenco Donald Glover. 
Beyoncé dubla a leoa Nala, par romântico do protagonista Simba, que tem a voz do ator Donald Glover. Também estão no elenco Chiwetel Ejiofo (Scar), Seth Rogen (Pumba) e Billy Eichner (Timão).

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