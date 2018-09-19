Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especulação

Bert e Ernie, de Vila Sésamo, são casal gay, conta roteirista

Produtora nega e alega que eles são apenas melhores amigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 12:42

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 12:42

Bert e Ernie, personagens da série 'Vila Sésamo' Crédito: Divulgação
Uma antiga especulação dos fãs a respeito do relacionamento entre os personagens Bert e Ernie volta à discussão. Isso porque Mark Saltzman, roteirista de Vila Sésamo, confirmou que eles são um casal homossexual.
Eu nunca falei para os chefes que estava escrevendo sobre meu parceiro e eu. Mas havia personagens que tinham apelo para a audiência gay, contou em entrevista ao site Querty.
De acordo com Mark, os personagens foram inspirados nele e no marido, Arnold Glassman. Inclusive, o apelido do companheiro é Arnie. Eu não teria outra forma de contextualizar os personagens. As pessoas sempre se referiam a mim e Arnie como Bert e Ernie, declarou o roteirista.
Ernie e Bert são amigos inseparáveis na série de TV americana, que tem quase 50 anos de existência.
Assista ao vídeo:
A produtora de Vila Sésamo, a Ong Sesame Workshop, se posicionou sobre o assunto e disse que Bert e Ernie são apenas melhores amigos. O comunicado oficial diz que eles foram criados para ensinar crianças em fase pré-escolar que pessoas diferentes podem ser bons amigos. A nota também reitera: Ainda que eles sejam identificados como masculinos e tenham características humanas, continuam bonecos e não têm orientação sexual.
Em 2011, os produtores da série chegaram a dizer que Bert e Ernie não tinham sexualidade definida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Imagem de destaque
Autismo: o lugar da psicanálise como uma das propostas clínicas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados