Bernardo B lança disco Violão Bandoleiro em Vitória

Bernardo B faz apresentação de disco autoral em Vitória Crédito: Lua Moura/ Divulgação

O cantor e compositor Bernardo B dedica seu disco de estreia ao violão, seu primeiro instrumento. Com cinco canções, o artista condensa no EP 15 anos de composições que representam momentos de sua carreira.

“Esse EP tem músicas do meu primeiro trabalho, aos 17 anos, à minha composição mais recente. O disco representa um panorama da minha música, mostra diversas faces da minha composição. Ele funciona como um portfólio”, revela o artista.

Batizado de “Violão Bandoleiro”, o EP foi lançado em dezembro no Rio de Janeiro, onde o Bernardo mora há 10 anos. Nascido em Minas Gerais e crescido na praia de Jacaraípe, na Serra, Bernardo apresenta neste sábado (2) seu EP para os capixabas em um show na Casa Subtrópico, no centro de Vitória.

O nome do disco, “Violão Bandoleiro”, é uma referência ao instrumento que era de sua mãe e no qual aprendeu a tocar – e o que o acompanha até hoje.

“Eu comecei brincando com o violão da minha mãe, em casa, e a minha relação com o instrumento é muito íntima. Expresso nele coisas que não conseguiria dizer em palavras. O violão é a minha porta para o mundo”.

O processo de gravação do EP começou em setembro de 2017, quando apresentou 12 músicas para o produtor. Dessas, ele selecionou quatro que considerou mais amadurecidas; o compositor incluiu na seleção “Uma Sombra Qualquer”, sua primeira canção.

“‘Uma sombra...’ é uma das músicas mais importantes para mim. Ela é só voz e violão e é sempre a toco no meu show. Fomos dando corpo para as músicas até meado de 2018”, lembra o músico. O disco também é composto por “Violão Bandoleiro”, “Flor do dia”, “Furos das Águas” e “Grávida Sina”.

Bernardo confessa que ficou receoso de início com o resultado por não saber se a musicalização transpareceria a atmosfera “voz e violão” das apresentações. “Tenho muito apego ao ‘voz e violão’, mas o resultado me surpreendeu e fiquei muito satisfeito. Quando escuto, me sinto feliz. Minha canção está lá e permaneceu o que eu queria passar”, declara.

Volta às raízes

As referências musicais de Bernardo são artistas como Dorival Caymmi, Adriana Calcanhotto, Zé Ramalho, Luiz Gonzaga e Dominguinhos, a sonoridade dos artistas reflete na música do músico, que passa nas letras ritmo, melodia e atmosfera de maneira geral.

Para a apresentação no Estado onde passou 22 anos de sua vida, Bernardo enxerga como uma volta às raízes.

“É muito significativo para mim. Muitas dessas músicas nasceram no Espírito Santo e têm ligação com o Estado. Estou com uma boa expectativa”, conta o músico, que canta, entre outras temáticas, a sua proximidade com o mar.

Serviço

Show bernardo B - Violão Bandoleiro

Onde: Subtrópico, Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro de Vitória.

Quando: sábado (2), às 20h30.

Ingressos: R$ 2 (preço único)