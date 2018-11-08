Belo promete remember no ES: 'Sucessos que conquistaram o capixaba'

Vitória será o palco de Belo nesta sexta-feira (9). Ele vai agitar a Capital capixaba com gostinho de remember, cantando hits que marcaram gerações no Brasil, mas também vai mesclar no repertório seus últimos sucessos. Em seu novo projeto, o artista aposta em uma nova versão dele mesmo na carreira: uma forma que encontrou para se reinventar, como ele mesmo classifica.

. Crédito: Destemida Comunicação/Divulgação

Belo, que é fenômeno nas paradas musicais quando o assunto é romantismo, adianta que o que vai apresentar no Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória, passeia entre "Tua Boca", "Quero te Amar", "Intriga da Oposição", "Um Sonho Bom" e "Vi no Seu Olhar".

Em entrevista ao Gazeta Online, o cantor também detalhou sua rotina de exercícios, que é muito comentada entre os internautas nas redes sociais. Confira:

O que prepara para os capixabas?

Vou cantar todos os meus sucessos que conquistaram o coração dessa gente bonita que é o capixaba. O show terá música nova e hits de sucesso. Porque tem sucesso que não pode faltar (risos) e é o que o pessoal gosta mesmo.

Já esteve aqui outras vezes, então pode dizer como é o contato com o público capixaba?

Sim, já estive no Espírito Santo várias vezes. O que mais me chama a atenção é o carinho e a forma com que as pessoas me recebem. E nos meus shows sempre agradeço a presença de pessoas muito bonitas que sempre lotam minhas apresentações.

Nesse projeto "Summer" que vai apresentar, como avalia essa nova fase da carreira?

Eu sempre tento me renovar. Sempre procuro novos projetos e acho que essa aposta no 'Summer' é mais uma ação das que tenho feito ao longo da minha carreira.

Aliás, o que tem feito para se manter ativo na cena musical?

Vou me adequando conforme o andamento das músicas... Tenho uma equipe que cuida dessa parte e busco sempre estar nas melhores plataformas de atualização.

E como é essa relação com os fãs nas redes sociais, então?

Os fãs eu gosto mesmo ao vivo, nos show... E nas fotos que temos uma aproximação e o carinho de sempre.

Aliás, nessa interação que fazem na internet, muitos comentam sobre sua forma física e a de sua esposa, Gracyanne. Como vocês vêm isso?

Minha esposa é muito focada até porque esse é o trabalho dela, né? Eu acabo entrando nessa onda mais por ter uma boa alimentação e para cuidar da saúde, que é o principal em qualquer pessoa.

Acha que essa rotina fit te ajuda na carreira?

Exercício é fundamental não só para mim, mas para qualquer pessoa. Me ajuda muito, com certeza, na minha performance. Tanto que, sempre que posso, estou focado nos exercícios.

E já tem novos projetos à vista?

Já estou com um novo projeto chamado Belo Dia. Já é um sucesso com a galera e é um show que dura três horas. Três horas de música, com convidados e algumas surpresas. É bem legal.

SERVIÇO

Belo apresenta projeto Summer em Vitória

Onde: Embrazado (Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória)

Quando: sexta-feira (9), às 21h

Ingressos: R$ 90 (1º lote, meia-entrada) - Vendas por meio do R$ 90 (1º lote, meia-entrada) - Vendas por meio do Superticket.com.br