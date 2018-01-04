Bell Marques agita a quinta-feira do capixaba. Confira a agenda

A primeira quinta-feira de 2018 chega com muita diversão. Bell Marques chega para iniciar os trabalhos do verão no Multiplace Mais. Além dele, tem shows de rock, samba e muita música. Confira abaixo na agenda.

SHOW

Bell Marques

A lenda do axé abre o primeiro fim de semana do Multiplace Mais. O cantor é atração da The Best Summer of Your Life e apresenta clássicos da sua carreira. Às 22h.Multiplace Mais. Rua Iriri, Quadra A, LT 09, Meaípe, Guarapari. Ingressos: de R$ 70 (front stage/meia/2º lote) a R$ 240 (camarote 02/inteira/2º lote).

Bell Marques é atração no Multiplace Mais Crédito: Divulgação

MMZ

A banda sobe ao palco do Liverpub para uma apresentação especial com repertório escolhido pelo público, a partir de 25 grandes grupos do rock internacional definidos pela banda. Às 20h.Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 22h), R$ 20 (após 22h).

BALADA

Thale Beach

Com mais de uma década de carreira, o DJ Paulinho Bhogosian (foto) é atração de hoje no Thale Beach. Apresentam-se também Alec Bachet, Leandro Moreira, B2b, Reoli e Guga Prates. A partir das 12h.Thale Beach. Av. Beira-Mar, 15, Enseada Azul, Guarapari. Ingressos: R$ 50 (pista/meia/1º lote), R$ 100 (pista/inteira/1º lote).

Stone Pub

Indiescoteca. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: gratuito (100 primeiros), R$ 10 (até 23h), R$ 15. Informações: (27) 3019-8178.

Correria Music Bar

Ressaca de Itaúnas com Potiguá (SP), aulão de forró com Elimar Guimarães e DJ André Barros. Às 21h30. Av. Estudante Jose Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 10 (até 0h).

Banda Potiguá é atração da Ressaca de Itaúnas, no Correria Music Bar Crédito: Divulgação/Facebook Potiguá

Vitrine Music Bar

Esbórnia Chic de Verão com SambAdm. Às 20h30. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: gratuito (até 21h), R$ 10 (dependendo da lotação), R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 3534-9790.

Fluente

De Férias com Ex. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: gratuito (100 primeiros), R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.

PARA OUVIR

SambaRock

Samba-rock. Às 20h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.

Marcus Macedo

Variado. Às 19h. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácios, 300, Eurico Salles, Serra. Informações: (27) 3203-8188.

Banda Sabor de Mel

Quintaneja. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 8 (meia), R$ 15 (inteira). Informações: (27) 3229-2352.

Ataíde Vieira

Sertanejo. Às 20h30. Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilândia, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3075-3942.

Fabriccio

Jalapeño Apresenta. Às 19h30. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.

Sheep and The Mouse

A banda Sheep and The Mouse traz para o palco um repertório acústico montado no rock internacional e

nacional, no Ensaio Botequim. A apresentação acontece às 22h.Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

FESTIVAL

Festival Like Beer

Quintal Selvagem e Amaro Lima. Às 17h. Parque da Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.

EXPOSIÇÃO

Almas Ingênuas

Com curadoria da capixaba Ângela Gomes, a exposição reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina, Portugal e Finlândia. Centro Médico do Shopping Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.

Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua

A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas. Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.

Wabi-sabi

O fotógrafo Tadeu Bianconi a mostra individual Wabi-sabi com nove imagens que seguem a filosofia japonesa de mostrar a beleza das coisas imperfeitas, impermanentes e incompletas. Espaço de Arte Mokiti Okada. Rua General Câmara, 212, Praia do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10 às 20h; sábados, das 10h às 18h. Informações: (27) 3325-3054. Até 28 de fevereiro.