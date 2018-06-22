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Bélgica sedia o maior festival de esculturas de areia do mundo

São mais de 150 esculturas relacionadas a filmes da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars na praia de Ostend

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 16:38
Fotos do festival Disney Sand Magic 2017, realizado na França Crédito: Divulgação/Disney
Em uma praia belga, um artista dá os toques finais em uma imponente escultura de areia do Incrível Hulk e seus músculos antes da abertura do maior festival de esculturas de areia do mundo.
Este é um cenário comum no festival "Sand Magic", que começa neste sábado, 23, e dura até setembro - desde que as esculturas sobrevivam ao tempo. São mais de 150 esculturas relacionadas a filmes da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars na praia de Ostend.
Fotos do festival Disney Sand Magic 2017, realizado na França Crédito: Divulgação/Disney
O "Sand Magic" é reconhecido pelo "Guinness Book" como o maior festival de esculturas de areia. No evento, 34 artistas internacionais passaram quatro semanas criando peças usando aproximadamente seis mil toneladas de areia.
Algumas das esculturas têm vários metros de altura. Entre as representações estão esculturas do Patolino, Mestre Yoda e Bruce, o tubarão branco de "Procurando Nemo".
Fotos do festival Disney Sand Magic 2017, realizado na França Crédito: Divulgação/Disney

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