'Beavis and Butt-Head' vai ganhar duas novas temporadas

A série Beavis and Butt-Head vai voltar em nova versão no canal Comedy Central. O anúncio foi feito pela emissora nesta quarta-feira, dia 1º. Sucesso nos anos 1990 - foi criada em 1993 - e exibida originalmente pela MTV, a série é centrada nos dois personagens preguiçosos da geração X e se tornou pop, abrindo caminho para uma revolução na TV com seus comentários satíricos sobre a adolescência e a juventude. A série abordava temas que iam da obesidade juvenil aos direitos dos trabalhadores.