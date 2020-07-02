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Televisão

'Beavis and Butt-Head' vai ganhar duas novas temporadas

Série popular nos anos 1990, 'Beavis and Butt-Head' será exibida pelo Comedy Central

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 18:56
Comedy Central anuncia duas novas temporadas de 'Beavis and Butt-Head'
Comedy Central anuncia duas novas temporadas de 'Beavis and Butt-Head' Crédito: NYT
A série Beavis and Butt-Head vai voltar em nova versão no canal Comedy Central. O anúncio foi feito pela emissora nesta quarta-feira, dia 1º. Sucesso nos anos 1990 - foi criada em 1993 - e exibida originalmente pela MTV, a série é centrada nos dois personagens preguiçosos da geração X e se tornou pop, abrindo caminho para uma revolução na TV com seus comentários satíricos sobre a adolescência e a juventude. A série abordava temas que iam da obesidade juvenil aos direitos dos trabalhadores.
Segundo comunicado do Comedy Central, o canal encomendou duas novas temporadas com temas relacionados aos fãs antigos e novos: a geração X dos pais e a Z das crianças.
Mike Judge volta a escrever e a produzir os episódios, e vai dar, mais uma vez, voz aos personagens. "Este é o momento certo para sermos estúpidos de novo", disse Mike Judge, criador, também, de séries como Silicon Valley e King of the Hill.

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