BBB19: Carol, Danrley e Paula disputam a permanência em novo paredão

Carol Peixinho, Danrley e Paula vão disputar a preferência do público no novo paredão do Big Brother Brasil 19, formado na noite deste domingo (17). O participante mais votado será eliminado na próxima terça-feira (19).
Paula foi indicada pela líder, Gabriela, enquanto Carol e Danrley foram os mais votados pela casa, com quatro e três votos, respectivamente.
Também recebeu voto neste domingo a sister Elana, escolhida por Alan. Além de Gabriela, que era não só líder, mas aniversariante do dia, também estava imunizado Rodrigo, que foi beneficiado pelo poder do anjo, Rízia.
Os participantes tiveram uma grande surpresa nesta sexta-feira (15), quando o italiano Alberto Mezzetti, 34, conhecido como "Tarzan" e vencedor da versão italiana do reality em 2018, entrou na casa.
A emissora não informou quantos dias ele ficará confinado, mas afirmou que o novo convidado era considerado "extravagante, um pouco louco e inocente" durante sua participação no Big Brother italiano. De inocente, ainda não se sabe: o novo "brother" já trocou olhares com Carol Peixinho, e elogios com Rízia e Paula.
Alan votou em Elana
Carolina votou em Danrley
Danrley votou em Carol Peixinho
Elana votou em Carol Peixinho
Gabriela votou em Paula, como líder
Hariany votou em Danrley
Paula votou em Danrley
Rízia votou em Carol Peixinho
Rodrigo votou em Carol Peixinho