'BBB 19': Tereza é eliminada após decisão dos colegas

Crédito: TV Globo/Reprodução

O jogo acabou para Tereza. A "sister" foi eliminada do BBB 19 nesta terça-feira (12) em paredão inédito, em que os próprios "brothers" decidiram quem deixaria a casa. Depois que Carolina e Alan foram salvos pelo público com 37,05% e 29,17% dos votos respectivamente, a casa decidiu pela eliminação da pernambucana.

Tereza recebeu cinco votos, de Paula, Carolina, Gabriela, Rízia e Alan. Ela disputava a permanência no jogo com Hariany, que teve os outros três votos (Danrley, Rodrigo e Elana). Na decisão do público, que escolhia quem desejava salvar, Tereza foi a menos votada. Ela recebeu só 6,23% dos votos -Hariany teve 27,55%.

"Eu nunca consegui jogar. Até quando eu joguei para não jogar, que foi com o Alan, eu não acertei nenhuma. Mas me diverti e estou muito feliz ", disse ela, ao sair do programa. Tiago Leifert agradeceu a participação da 'sister' e lembrou que o BBB 19 entra na sua reta final: falta um mês para acabar. Nove participantes continuam na disputa.

A pernambucana enfrentava o seu quarto paredão seguido. Ela foi indicada pela líder Rízia, que alegou falta de opção.

Sem saber que os próprios "brothers" decidiriam o eliminado desta terça (12), Tereza e Carolina chegaram a dizer mais cedo que não precisavam do apoio dos outros jogadores. "Se eu tiver que sair, vou sair, mas não porque o povo aqui dentro quer", afirmou Carolina. Ao que Tereza respondeu: "Eles não têm esse poder. Eles têm o poder de botar no paredão, mas o poder de tirar ou ficar não é deles".

A pernambucana de Arcoverde tem 52 anos, é psicanalista e técnica de enfermagem. Solteira atualmente, ela já foi casada em seis oportunidades. Uma delas, inclusive, com uma mulher.

"Foi o relacionamento mais tranquilo que eu tive, com muito apoio. Eu nunca disse para ninguém da família que ela era minha companheira, mas todo mundo sabia. Eu sempre fui muito livre", revelou ao site do GShow.