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Emparedados

'BBB 19': próximo paredão terá quatro participantes

Se houver empate, o critério de desempate será o índice de votos do público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2019 às 12:09

Publicado em 08 de Março de 2019 às 12:09

Crédito: TV Globo/Reprodução
O paredão da próxima terça-feira (12) do Big Brother Brasil 19 será disputado por quatro participantes. Mas, assim como na semana passada, o público vai votar em quem deseja imunizar, e não eliminar da casa. Os dois mais votados na terça seguem na disputa. A partir daí, os 'brothers' irão escolher no mesmo dia, por meio de votação no confessionário, quem dos dois candidatos restantes vai deixar o programa. 
Se houver empate, o critério de desempate será o índice de votos do público. "A decisão vai ser mista, com vocês [público] e com a casa. O paredão é quádruplo", anunciou o apresentador Tiago Leifert na noite desta quinta-feira (7). 
O paredão será formado por uma indicação da líder Rízia, que ganhou a prova do líder nesta quinta-feira (7), uma indicação do big fone e os dois mais votados pela casa. Gabriela, Paula e Rízia estão imunes e não podem ir para a berlinda. 
Segundo Tiago Leifert, o big fone vai tocar nesta sexta (8). Quem atender vai receber o recado: 'Coloque duas pulseiras, uma em cada participante que você escolher'. Um dos dois vai para o paredão, mas ainda não há informações de como essa escolha será feita. 

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