'BBB 19': próximo paredão terá quatro participantes

Crédito: TV Globo/Reprodução

O paredão da próxima terça-feira (12) do Big Brother Brasil 19 será disputado por quatro participantes. Mas, assim como na semana passada, o público vai votar em quem deseja imunizar, e não eliminar da casa. Os dois mais votados na terça seguem na disputa. A partir daí, os 'brothers' irão escolher no mesmo dia, por meio de votação no confessionário, quem dos dois candidatos restantes vai deixar o programa.

Se houver empate, o critério de desempate será o índice de votos do público. "A decisão vai ser mista, com vocês [público] e com a casa. O paredão é quádruplo", anunciou o apresentador Tiago Leifert na noite desta quinta-feira (7).

O paredão será formado por uma indicação da líder Rízia, que ganhou a prova do líder nesta quinta-feira (7), uma indicação do big fone e os dois mais votados pela casa. Gabriela, Paula e Rízia estão imunes e não podem ir para a berlinda.