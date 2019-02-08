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Novos rumos

'BBB 19': prova de resistência em dupla vai definir nova liderança

A disputa está sendo feita em duplas, e os vencedores vão indicar dois participantes para o paredão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2019 às 12:15

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 12:15

Crédito: TV Globo/Reprodução
A próxima liderança do Big Brother Brasil está sendo definida em prova de resistência, que foi iniciada na noite desta quinta-feira (7). Os participantes estão sentados em garrafas gigantes, posicionadas acima de piscinas com água, e devem permanecer firmes por mais tempo para vencer.
A disputa está sendo feita em duplas, e os vencedores vão indicar dois participantes para o paredão. Também terão que decidir qual dos dois ficará imune e quem levará o prêmio de R$ 10 mil por vencer a prova. Esses detalhes ainda não foram abertos aos confinados. 
Alan ficou fora da disputa pela liderança. A então líder Carolina usou o seu poder do veto para afastar o "brother" da prova. "Eu vou tirar o Alan por achar que estou na mira dele agora", justificou. Vale lembrar que Carol indicou Hana, affair de Alan, para a berlinda e ela foi eliminada na última terça-feira (5).
As duplas que iniciaram a disputa foram: Gabriela e Rízia; Rodrigo e Tereza; Paula e Hariany; Carolina e Isabella; Danrley e Elana; e Diego e Maycon. Estas duas últimas foram as únicas que restaram na manhã desta sexta-feira (8), após nove horas de prova.
O clima está tenso na casa. Depois da festa de quarta-feira (6), Hariany e Diego protagonizaram uma forte discussão. O conflito começou quando o "brother" brincou que daria quatro corações para a "sister" no raio-x. Chateada, a goiana disse que não entendia esse tipo de brincadeira e começou a chorar. "Eu não tenho que ser igual a Paulinha", disse Hariany.
A participante reclamou que outros colegas do programa já tinham criticado o seu jeito introspectivo, motivo que a levou para os paredões. Durante a tarde, os dois conversaram, mas a jovem ainda está chateada com a situação.
"Que bom que vocês conversaram e resolveram. Agora precisamos de uma alegria", disse Paula à amiga. "Agora, o outro, eu não quero nem saber. 'Peguei bode'", comentou Hariany.
Maycon ainda não superou o fim do relacionamento com a Isabella. Em conversa com a Tereza, o "brother" declarou: "O meu erro maior foi com a Isa. Não por causa da gente, mas por causa da situação que rolou." 
"A Carol atrapalha, fica meio que no caminho de nós dois", fala o brother, que seguiu dizendo que a situação com a potiguar atingiu ele. "Não consigo mais ter aquela alegria do começo", contou.

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