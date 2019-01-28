'BBB 19': Paulo Gustavo e Mônica Martelli surpreendem confinados

Os participantes do BBB 19 tiverem uma noite diferente neste sábado (26). Depois de assistirem à comédia nacional "Minha Vida em Marte" (2018), com direito a muita pipoca e cachorro-quente, brothers e sisters receberam dois convidados especiais na casa.
Protagonistas do filme, Paulo Gustavo e Mônica Martelli surgiram de trás da tela logo após o filme e alguns confinados não conseguiram esconder a empolgação.
Eles correram para abraças os atores e os levaram para um tour pela casa, passando até pelo quarto do líder. "Gente, o negócio aqui é chique", disse Mônica sobre o local.
Depois de reparar na bagunça da cama e saber que Hana e Alan dormem juntos ali, Paulo fez uma pergunta indiscreta: "Estão transado? Não pode!"
A dupla ainda passou pelo confessionário e brincou que gostariam de eliminar todos os filmes em cartaz dos cinemas para aumentar a bilheteria de "Minha Vida em Marte".
Em um dos quartos, Paulo e Mônica chegaram a ir para debaixo do edredom e arrancaram risadas dos brothers e sisters.