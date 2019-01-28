Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Surpresa

'BBB 19': Paulo Gustavo e Mônica Martelli surpreendem confinados

Protagonistas de 'Minha Vida em Marte' apareceram na casa mais vigiada do Brasil para dar um alô para os brothers

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 12:39

Redação de A Gazeta

Crédito: TV Globo/Reprodução
Os participantes do BBB 19 tiverem uma noite diferente neste sábado (26). Depois de assistirem à comédia nacional "Minha Vida em Marte" (2018), com direito a muita pipoca e cachorro-quente, brothers e sisters receberam dois convidados especiais na casa.
Protagonistas do filme, Paulo Gustavo e Mônica Martelli surgiram de trás da tela logo após o filme e alguns confinados não conseguiram esconder a empolgação.
Eles correram para abraças os atores e os levaram para um tour pela casa, passando até pelo quarto do líder. "Gente, o negócio aqui é chique", disse Mônica sobre o local.
Depois de reparar na bagunça da cama e saber que Hana e Alan dormem juntos ali, Paulo fez uma pergunta indiscreta: "Estão transado? Não pode!"
A dupla ainda passou pelo confessionário e brincou que gostariam de eliminar todos os filmes em cartaz dos cinemas para aumentar a bilheteria de "Minha Vida em Marte".
Em um dos quartos, Paulo e Mônica chegaram a ir para debaixo do edredom e arrancaram risadas dos brothers e sisters.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados