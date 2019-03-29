'BBB 19': Paula é líder pela 3ª vez e próximo paredão será triplo

Paula é a nova líder do Big Brother Brasil 19. A "sister" ganhou uma prova de quiz e conquistou a liderança pela segunda vez nesta edição do programa. Ela fica imune e indicará um dos "brothers" para o próximo paredão, na terça (2).
Tiago Leifert também explicou aos confinados que o próximo paredão será triplo. O jogador indicado por Paula poderá escolher outro 'brother' para ir à berlinda com ele. A terceira pessoa será escolhida em votação da casa. Além disso, o anjo será autoimune nesta semana.
A prova do líder foi um quiz sobre cenas de séries transmitidas pelo Globoplay, plataforma de vídeos da Globo. Depois de trechos dos seriados serem exibidos, Tiago Leifert fazia uma afirmação para os "brothers", que deveriam responder verdadeiro ou falso.
Cada um dos jogadores ficava em cabines individuais. Vencia quem completava cinco pontos primeiro -cada resposta certa valia um ponto. Hariany não participou da disputa, porque ela foi vetada por Alan, líder na semana passada.
A primeira afirmação era sobre "The Good Doctor". Carolina, Gabriela, Paula e Rodrigo acertaram ao assinalar que a frase era falsa. Eles levaram um ponto.
Já a segunda cena era de "Ilha de Ferro". Alan foi o único que errou ao indicar que era falsa a afirmação (e era verdadeira). Carolina, Gabriela, Paula e Rodrigo somaram dois pontos, e Rízia conquistou seu primeiro ponto.
Na terceira série, "The Office", Gabriela, Paula e Rodrigo acertaram e conquistaram três pontos. Carolina errou, e Rízia acertou, ambas ficaram com dois pontos. Já Alan errou e continuou zerado.
A quarta frase era sobre "The Bing Bang Theory". Paula e Rodrigo acertaram a resposta que era falsa e ficaram a um ponto da vitória. Gabriela errou e ficou para trás.
A quinta série foi "The Handmaid's Taile". Paula e Rodrigo acertaram e conquistaram os cinco pontos. A partir daí, os outros jogadores foram eliminados e só os dois continuaram na disputa.
Nas duas questões seguintes, sobre "Charmed" e "Chicago Fire", eles deram respostas iguais e seguiram empatados. Na oitava série, "A Million Little Things", Paula acertou ao dizer que a afirmação era verdadeira e se tornou a líder do BBB 19.