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'BBB 19': Hariany sonha com beijo de Tiago Leifert

'Tive um sonho muito doido. Eu sou ridícula. Sonhei que o Tiago me beijou', contou para os brothers Danrley, Gabriela e Elana, que caíram na risada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2019 às 12:16

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 12:16

Crédito: TV Globo/Reprodução
Neste domingo (24), Hariany contou para os amigos confinados que teve um sonho incomum com o apresentador do BBB 19, Tiago Leifert. Segundo a goiana, no sonho, ele a beijava. 
"Tive um sonho muito doido. Eu sou ridícula. Sonhei que o Tiago me beijou", contou para os brothers Danrley, Gabriela e Elana, que caíram na risada. 
Ela continuou: "Sonhei que ele veio aqui fazer uma visita e eu tava fazendo umas brincadeiras com ele. E do nada ele me beijou", disse. "Fiquei em choque. Falei para ele: 'Você está encenando, né?'. Aí ele falou: 'Não, por que, você está?'."
"Ele beijava muito bem, misericórdia. Tenho que pedir desculpas para a mulher dele, foi só um sonho", explicou Hari. 
Na noite do domingo, o apresentador resolveu tocar no assunto. "Dizem que pessoalmente é melhor", brincou. "Está tudo bem, eu estou disponível agora que a Rízia me abandonou."

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