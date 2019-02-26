'BBB 19': Hariany sonha com beijo de Tiago Leifert

Crédito: TV Globo/Reprodução

Neste domingo (24), Hariany contou para os amigos confinados que teve um sonho incomum com o apresentador do BBB 19, Tiago Leifert. Segundo a goiana, no sonho, ele a beijava.

"Tive um sonho muito doido. Eu sou ridícula. Sonhei que o Tiago me beijou", contou para os brothers Danrley, Gabriela e Elana, que caíram na risada.

Ela continuou: "Sonhei que ele veio aqui fazer uma visita e eu tava fazendo umas brincadeiras com ele. E do nada ele me beijou", disse. "Fiquei em choque. Falei para ele: 'Você está encenando, né?'. Aí ele falou: 'Não, por que, você está?'."

"Ele beijava muito bem, misericórdia. Tenho que pedir desculpas para a mulher dele, foi só um sonho", explicou Hari.