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'BBB 19': Gabriela cai em paredão fake e volta à casa imune

Gabriela ficou inicialmente trancada na despensa da casa e estranhou não ter saído direto no palco, onde encontraria Thiago e a família. Depois de alguns minutos, percebeu que algo estava diferente e tentou sair, constatando que a porta estava destrancada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2019 às 12:14

Publicado em 06 de Março de 2019 às 12:14

Crédito: TV Globo/Reprodução
Gabriela foi a escolhida pelo público para ficar imunizada do Big Brother Brasil 19 ao receber 50,49% dos votos no paredão fake, que disputou ao lado de Rodrigo e Tereza. Sem que os concorrentes soubessem, o mais votado no paredão não deixaria a casa dessa vez, mas ganharia a garantia de permanência para a próxima semana. 
Apenas o público sabia da "brincadeira" e o apresentador Thiago Leifert chegou a anunciar Gabriela como eliminada. Houve choro e aplausos a "sister" já na porta para ela deixar o programa. "Você é muito importante, você é muito importante para este país. Obrigada por tudo", disse Rodrigo, que teve 22,05% dos votos -Tereza teve 29,46%. 
Gabriela ficou inicialmente trancada na despensa da casa e estranhou não ter saído direto no palco, onde encontraria Thiago e a família. Depois de alguns minutos, percebeu que algo estava diferente e tentou sair, constatando que a porta estava destrancada. 
Sem eliminação na próxima semana, a atual líder, Paula, ficará imune para a próxima, assim como Gabriela. A liderança, no entanto, será disputada normalmente, inclusive com a presença das duas imunizadas. Thiago também já tinha anunciado que o próximo será o pior paredão da história, sem dar detalhes do que mudará. 
O último paredão, apesar de fake, provocou muita discórdia dentro da casa do BBB 19. Tereza se mostrou surpresa com o voto de Carolina e acabou se envolvendo em uma discussão com Paula, que defendeu a escolha da amiga e criticou a postura da emparedada.  

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