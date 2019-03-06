'BBB 19': Gabriela cai em paredão fake e volta à casa imune

Crédito: TV Globo/Reprodução

Gabriela foi a escolhida pelo público para ficar imunizada do Big Brother Brasil 19 ao receber 50,49% dos votos no paredão fake, que disputou ao lado de Rodrigo e Tereza. Sem que os concorrentes soubessem, o mais votado no paredão não deixaria a casa dessa vez, mas ganharia a garantia de permanência para a próxima semana.

Apenas o público sabia da "brincadeira" e o apresentador Thiago Leifert chegou a anunciar Gabriela como eliminada. Houve choro e aplausos a "sister" já na porta para ela deixar o programa. "Você é muito importante, você é muito importante para este país. Obrigada por tudo", disse Rodrigo, que teve 22,05% dos votos -Tereza teve 29,46%.

Gabriela ficou inicialmente trancada na despensa da casa e estranhou não ter saído direto no palco, onde encontraria Thiago e a família. Depois de alguns minutos, percebeu que algo estava diferente e tentou sair, constatando que a porta estava destrancada.

Sem eliminação na próxima semana, a atual líder, Paula, ficará imune para a próxima, assim como Gabriela. A liderança, no entanto, será disputada normalmente, inclusive com a presença das duas imunizadas. Thiago também já tinha anunciado que o próximo será o pior paredão da história, sem dar detalhes do que mudará.